Общество

Партия вакцины «КовиВак» поступит в великолукскую больницу

Партия вакцины «КовиВак» поступит в Великолукскую межрайонную больницу 22 октября. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, отвечая на обращение, опубликованное на сайте губернатора.

«Подскажите, какая ситуация сейчас с наличием вакцин в городе Великие Луки? Есть ли возможность выбрать вакцину?» - поинтересовалась местная жительница

«В настоящее время в городе Великие Луки в достаточном количестве имеются следующие вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции: "Гам-Ковид-Вак", "Спутник Лайт" и "ЭпиВакКорона". 22 октября в Великолукскую межрайонную больницу также будет поставлена партия вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции "КовиВак"», - ответила Марина Гаращенко.

Решение о виде вакцины для проведения вакцинации принимает врач при первичном осмотре в зависимости от показаний и противопоказаний с учетом пожелания пациента, добавила она.

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Напомним, первым компонентом вакцины от коронавируса 20 октября привились 1 253 человека (всего – 196 901), вторым – 789 (всего – 186 868). В регионе использовали 78,5% поступившей вакцины.