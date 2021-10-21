Общество

Вакцинироваться от COVID-19 лучше ранним утром - исследование

Вакцинироваться от коронавируса лучше ранним утром, заявили ученые из Швейцарии и Германии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на статью в журнале «Наука из первых рук».

Исследуя закономерности работы адаптивной иммунной системы в течение суток, ученые в экспериментах на лабораторных мышах и культурах клеток человека выяснили, как меняется активность ее очень важного начального звена - дендритных клеток, которые активно распознают антигены - специфические фрагменты патогенов.

После распознавания дендритные клетки мигрируют в лимфатические сосуды, по которым достигают лимфатических узлов, где «демонстрируют» (презентирует) обнаруженный антиген другим иммунным клеткам - T-лимфоцитам, что и запускает цепочку событий, которая приводит к выработке специфических защитных белков-антител.

Эксперименты на мышах с нарушенной работой биологических часов показали, что процесс миграции дендритных клеток и клеток лимфатических сосудов определяется их реакцией на время суток.

Повторив этот эксперимент на культуре клеток человеческой кожи, ученые определили хемокины (небольшие молекулы, контролирующие миграцию иммунных клеток), активность генов которых регулируется циркадными ритмами.

Выяснилось, что под контролем этих хемокинов дендритные клетки наиболее активно перемещались в конце стадии покоя, непосредственно перед возобновлением активности организма - у ведущих ночной образ жизни мышей днем, и рано утром - у людей.



«В любом случае это открытие может иметь практическое значение. Очевидно, что время суток желательно учитывать при введении вакцин и при противоопухолевой иммунотерапии, так как это может повысить их эффективность», - говорится в сообщении.