Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Концерт рок-группы «Ария»
детские прививки польза или риск?
Секреты уюта из XIX века
псков лучший кофе
Правила безопасности с газовым оборудованием
декодируем QR-реальность
зачем ванна в библиотеке
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 21.10.2021 21:446 Система QR-кодов начнет действовать в Псковской области с 30 октября 22.10.2021 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Дмитрием Быстровым 22.10.2021 12:301 Вакцинироваться от COVID-19 лучше ранним утром - исследование 22.10.2021 12:150 Ограничения приставов заставили алиментщика из Гдова погасить долги 22.10.2021 12:091 Партия вакцины «КовиВак» поступит в великолукскую больницу 22.10.2021 11:390 Жертвами коронавируса в Псковской области стали еще пять человек
 
 
 
Самое популярное 20.10.2021 16:1248 Введение двухнедельных выходных обсуждают в администрации Псковской области 20.10.2021 23:595 Введут ли нерабочие дни в Псковской области с 23 октября, сообщил губернатор 21.10.2021 15:2421 Директор рынка «Нива» Леонид Тевосян скончался от COVID-19 21.10.2021 21:2612 Власти Псковской области ужесточили антикоронавирусные ограничения 19.10.2021 11:126 Псков готовится встретить первый снег вслед за Петербургом
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Вакцинироваться от COVID-19 лучше ранним утром - исследование

22.10.2021 12:30|ПсковКомментариев: 1

Вакцинироваться от коронавируса лучше ранним утром, заявили ученые из Швейцарии и Германии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на статью в журнале «Наука из первых рук».

Исследуя закономерности работы адаптивной иммунной системы в течение суток, ученые в экспериментах на лабораторных мышах и культурах клеток человека выяснили, как меняется активность ее очень важного начального звена - дендритных клеток, которые активно распознают антигены - специфические фрагменты патогенов.

После распознавания дендритные клетки мигрируют в лимфатические сосуды, по которым достигают лимфатических узлов, где «демонстрируют» (презентирует) обнаруженный антиген другим иммунным клеткам - T-лимфоцитам, что и запускает цепочку событий, которая приводит к выработке специфических защитных белков-антител.

Эксперименты на мышах с нарушенной работой биологических часов показали, что процесс миграции дендритных клеток и клеток лимфатических сосудов определяется их реакцией на время суток.

Повторив этот эксперимент на культуре клеток человеческой кожи, ученые определили хемокины (небольшие молекулы, контролирующие миграцию иммунных клеток), активность генов которых регулируется циркадными ритмами.

Выяснилось, что под контролем этих хемокинов дендритные клетки наиболее активно перемещались в конце стадии покоя, непосредственно перед возобновлением активности организма - у ведущих ночной образ жизни мышей днем, и рано утром - у людей.

«В любом случае это открытие может иметь практическое значение. Очевидно, что время суток желательно учитывать при введении вакцин и при противоопухолевой иммунотерапии, так как это может повысить их эффективность», - говорится в сообщении.

Теги: #вакцинация #коронавирус #наука
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли наградить Юлию Пересильд как первого актера-космонавта?
В опросе приняло участие 1057 человек
22.10.2021, 13:130 Почти на 9% подорожали перелеты по России после объявления нерабочих дней 22.10.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Дмитрием Быстровым 22.10.2021, 12:540 На змей и тараканов в общежитии жалуются великолучане 22.10.2021, 12:301 Вакцинироваться от COVID-19 лучше ранним утром - исследование
22.10.2021, 12:150 Ограничения приставов заставили алиментщика из Гдова погасить долги 22.10.2021, 12:130 Пьяного водителя задержали порховские сотрудники ГИБДД 22.10.2021, 12:091 Партия вакцины «КовиВак» поступит в великолукскую больницу 22.10.2021, 12:060 Дмитрий Быстров станет гостем программы «Собственной персоной»
22.10.2021, 11:390 Жертвами коронавируса в Псковской области стали еще пять человек 22.10.2021, 11:350 В Роспотребнадзоре назвали пожизненное противопоказание к вакцинации 22.10.2021, 11:310 МЧС предупреждает псковичей о непогоде и советует парковать транспорт вдали от деревьев 22.10.2021, 11:240 Знакомство в баре обернулось для псковича потерей денег и телефона
22.10.2021, 11:194 Врач спрогнозировал введение в России новых нерабочих дней 22.10.2021, 11:143 Интерактив: Растеряли силы по дороге 22.10.2021, 11:040 Часть работников псковских организаций с 25 октября переведут на удаленку 22.10.2021, 10:590 Псковичка ударила ножом знакомого за аморальное поведение и села в тюрьму
22.10.2021, 10:552 Концепцию развития велотранспортной системы разрабатывают в Пскове 22.10.2021, 10:530 Контрабандистов обнаружили в лесу псковские пограничники 22.10.2021, 10:5015 О возможности введения в Псковской области тотального локдауна заявил губернатор 22.10.2021, 10:380 Новый подрядчик начал строительство ФОКОТа в Псковском районе
22.10.2021, 10:300 «Хайпожоры»: Почему нельзя говорить слово «локдаун» и как в соцсетях матерились в 2021 году? 22.10.2021, 10:250 Работу псковских предприятий могут приостановить на 3 месяца за нарушение антиковидных мер 22.10.2021, 10:240 Псковский ОМОН показал фотографии с полевого выхода 22.10.2021, 10:160 Псковский губернатор предупредил пенсионеров о смертельно опасных последствиях коронавируса
22.10.2021, 10:116 В Белоруссии отменили масочный режим 22.10.2021, 10:080 Литературная встреча с Николаем Рассадиным пройдет в Пскове 22 октября 22.10.2021, 10:052 Псковских школьников призвали не воспринимать объявленные выходные как каникулы 22.10.2021, 10:002 «Каждый день учиться новому»: руководитель FIT SERVICE на Чудской о карьерном росте, футболе и режиме 24/7
22.10.2021, 09:570 Михаил Ведерников: Ограничения могли бы быть более радикальными 22.10.2021, 09:520 Великолучанки отличились на турнире по самбо в Москве 22.10.2021, 09:400 Сети водоснабжения ремонтируют на перекрестке улиц Толстого и Вокзальной в Пскове 22.10.2021, 09:340 Нежилой дом горел ночью в Опочке
22.10.2021, 09:206 Длительная терапия требуется многим инфицированным коронавирусом псковичам - губернатор 22.10.2021, 09:170 Кабмин обсудит выделение денег на пособия в связи с ухудшением эпидобстановки 22.10.2021, 09:103 Автомобиль сбил подростка в Пскове 22.10.2021, 09:000 Россиянам дали советы по выбору шин на зиму
22.10.2021, 08:450 Эксперт назвал ошибки россиян при формировании накоплений 22.10.2021, 08:302 Спрос на путевки в Турцию на время нерабочей недели вырос вдвое 22.10.2021, 08:151 Предзимье вернется на Северо-Запад России к концу недели 22.10.2021, 08:007 Колбаса и сосиски могут подорожать на 7-20%
22.10.2021, 07:450 Почти 400 человек ревакцинировались в Псковской области за сутки 22.10.2021, 07:300 Выстрел Алека Болдуина на съемках фильма стал причиной гибели оператора 22.10.2021, 07:151 В России не исключили появления «черных лебедей» инфляции 22.10.2021, 07:001 Более 270 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области
21.10.2021, 22:4111 Президент заявил о праве регионов вводить обязательную вакцинацию от COVID-19 21.10.2021, 22:373 Юный шахматист из Пскова стал чемпионом Европы 21.10.2021, 22:180 В ГИБДД напомнили, как сэкономить при получении водительских прав 21.10.2021, 22:000 Защитную спецодежду начали шить псковские осужденные
21.10.2021, 21:446 Система QR-кодов начнет действовать в Псковской области с 30 октября 21.10.2021, 21:403 В Пскове подписано соглашение по вопросам соблюдения пенсионных прав 21.10.2021, 21:2612 Власти Псковской области ужесточили антикоронавирусные ограничения 21.10.2021, 21:060 104-й полк псковской дивизии стал призером смотра-конкурса музеев
21.10.2021, 20:470 Глава облсовпрофа развеял слухи о выборочном обслуживании в аптеке в «Голубых озерах» 21.10.2021, 20:330 Путин пообещал проанализировать «размытые критерии» закона об иноагентах 21.10.2021, 20:220 Бизнесу предлагают заняться профориентацией воспитанников псковских интернатов 21.10.2021, 20:060 Пскович ударил знакомого молотком и получил условный срок
21.10.2021, 19:561 Псковский губернатор попросил разобраться с высокой ценой подключения к газу 21.10.2021, 19:340 Из-за сломавшегося ВАЗа на Юбилейной в Пскове образовался транспортный затор 21.10.2021, 19:2520 Л(Н)окдаун!? 21.10.2021, 19:194 Члены региональных отделений «Яблока» потребовали от руководства партии уйти в отставку
21.10.2021, 19:160 Карантин ввели в Великолукском районе из-за бешеной собаки 21.10.2021, 19:100 ПсковГУ переходит на дистанционное обучение из-за коронавируса 21.10.2021, 18:520 Великолукский суд рассмотрел дело по иску КПРФ об оспаривании итогов выборов 21.10.2021, 18:300 На Крестовском шоссе в Пскове отремонтирован тротуар
21.10.2021, 18:140 Экс-сотрудник областной администрации хочет стать главой администрации Пскова 21.10.2021, 18:131 Псковская область получит более 200 млн рублей на поддержку семей с детьми 21.10.2021, 17:526 Губернатор поручил решить вопрос с вакцинацией педагогов в трех районах Псковской области 21.10.2021, 17:471 Коммунист Сергей Федоров поборется за пост главы администрации Пскова
21.10.2021, 17:440 Интересы псковских профсоюзов будет отстаивать депутат 21.10.2021, 17:420 Борис Елкин подал документы для участия в конкурсе на замещение должности главы администрации Пскова 21.10.2021, 17:400 Армен Мнацаканян рассказал, что тормозит газификацию потребителей 21.10.2021, 17:282 Осенние каникулы в школах Псковской области начнутся с 25 октября
21.10.2021, 17:170 Более 60 классов в Псковской области закрыли на карантин из-за коронавируса 21.10.2021, 17:040 Псковский драмтеатр опубликовал ноябрьскую афишу 21.10.2021, 17:010 Девять пожарных машин выехали на вызов в детскую больницу в Пскове 21.10.2021, 16:582 Владимир Папорт выступил за разметку, позволяющую переходить перекресток по диагонали
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru