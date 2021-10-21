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Общество

Ограничения приставов заставили алиментщика из Гдова погасить долги

22.10.2021 12:15|ПсковКомментариев: 0

После запрета на выезд из страны гдовский алиментщик погасил долги. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Мужчина был обязан ежемесячно платить средства на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. Однако он несвоевременно и не в полном объеме платил алименты. Таким образом, житель Гдова накопил 82 тысячи рублей долга.

Судебные приставы применили к неплательщику комплекс мер принудительного исполнения. Решающим аргументом, побудившим должника погасить весь долг по алиментам, стало ограничение на выезд за пределы страны.

Теги: #приставы #алименты #гдов
Источник: Псковская Лента Новостей
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