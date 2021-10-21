Команда Tele2 в Пскове приглашает на работу специалиста по корпоративным продажам

Команда Tele2 – Псков находится в поиске сотрудника, который(ая) будет заниматься активными продажами телекоммуникационных услуг корпоративным клиентам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.
Предлагается вакансия «Специалист по корпоративным продажам». В обязанности сотрудника входит:
- привлечение клиентов корпоративного сегмента по предоставленной базе;
- заключение договоров на оказание услуг мобильной связи с новыми корпоративными клиентами;
- подготовка коммерческих предложений;
- развитие и взаимодействие с привлеченным клиентом на протяжении 3-х месяцев после заключения договора.
Требования к кандидатам:
- готовность к активным продажам и взаимодействию с клиентами b2b-сегмента;
- грамотная речь;
- коммуникабельность и умение вести переговоры;
- Желание развиваться и работать в команде.
Предлагаемые условия:
- официальная заработная плата и квартальная премия за выполненный результат;
- возможность профессионального роста по карьерной лестнице с повышением уровня дохода. Ты сам можешь выбрать, кем стать - наставником или экспертом;
- социальный пакет: корпоративная мобильная связь, ДМС, страхование жизни, компенсация спорта.
Контакты для связи:
Ведущий специалист по подбору персонала Tele2
Крантова Ксения
Тел. 8 (950) 227-77-82
Почта: ksenia.krantova@external.tele2.ru