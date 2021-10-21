Общество

Мастер-класс по безболезненной эпиляции посетили финалистки «Миссис Псков 2021»

Финалистки конкурса красоты «Миссис Псков 2021» посетили мастер-класс по эпиляции в студии Silk Bar (https://vk.com/id667685423). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы конкурса.

Фото здесь и далее: дирекция конкурса

«Конкурсантки узнали много нового и смогли на себе опробовать передовую процедуру студии по совершенному методу удаления волос с помощью лазера. Процедура позволит участницам добиться гладкой и нежной кожи практически на любом участке тела», - рассказали организаторы.

По их словам, эпиляция проходила безболезненно, финалистки «Миссис Псков» остались довольны мастер-классом.