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Фотофакт: Ливень с градом в Пскове

Осадки в виде града выпали в Пскове 22 октября.

Сначала усилился ветер и прошел ливень, который потом сменился градом. Так, псковичи ощутили приближение зимы раньше, чем прогнозировал Псковский гидрометцентр. Град прошел в период с 13.20 до 13.30.