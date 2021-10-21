Общество

Дмитрий Быстров: Решение о двухнедельных каникулах правильное и своевременное

Глава Островского района Дмитрий Быстров в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) назвал решение о двухнедельных каникулах в школах правильным и своевременным.

«Дети часто бывают переносчиками, а их родители и учителя болеют тяжело. Поэтому решение о двухнедельных каникулах правильное и своевременное. Те ограничительные мероприятия, которые были предложены, позволят не ухудшить ситуацию», - считает он.

Дмитрий Быстров выразил надежду, что распространение коронавируса пойдет на спад, поскольку медицинские работники работают на пределе.

Смотрите также Осенние каникулы в школах Псковской области начнутся с 25 октября

Ситуацию с вакцинацией на территории района он назвал достаточно неплохой. «Народ вакцинируется. Наверное, не теми темпами, которыми мы бы хотели. Но мы точно не в числе двоечников. Надеюсь, на те показатели, которые нам ставили, выйдем», - сказал глава района.

Также он прокомментировал предстоящее введение QR-кодов. «Наверное, это актуально для больших городов. Но, вместе с тем, в Острове тоже есть развлекательные заведения, общепит, кинотеатр. Будем проводить соответствующую работу, контролировать деятельность этих учреждений», - отметил Дмитрий Быстров и добавил, что нужно вырабатывать методические рекомендации по использованию QR-кодов.