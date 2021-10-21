Общество

Дмитрий Быстров о благоустройстве территорий и газификации Островского района

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Собственной персоной», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 22 октября. Гостем студии стал глава Островского района Дмитрий Быстров. Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ним о том, как в муниципалитете начался отопительный сезон, насколько коммунальные службы района готовы к зиме, каковы итоги проведенных в этом году работ по благоустройству территорий. Особое внимание в ходе разговора уделили «проблемной зоне» Островского района — военному городку Остров-3. Дмитрий Быстров также рассказал о работе ТОСов, о реализации программы газификации и ситуации по коронавирусу на территории района.

Любовь Кузнецова: Начнем с ситуации с коронавирусом. Президент страны подписал указ о выходных днях с 30 октября по 7 ноября. Ситуация с заболеваемостью сложная во многих регионах. В Псковской области накануне были приняты еще ряд ограничительных мер, которые, как ожидается позволят сдержать рост заболеваемости. Какова ситуация с коронавирусом в Островском районе? Как оцениваете принимаемые в стране и регионе меры? Многие задаются вопросом, не было ли проще ввести сразу локдаун?

Дмитрий Быстров: Тема сложная, безусловно. Ситуация, действительно, непростая. Островский район не отличается от других муниципалитетов. Но мы понимаем, как локдаун может повлиять на экономику. Те мероприятия, которые предложил губернатор и ввел оперштаб, действительно, своевременные. Все сделано правильно и четко, чтобы не ограничивать работу экономики.

Поскольку дети часто бывают переносчиками, а их родители и учителя болеют тяжело, решение о двухнедельных каникулах правильное и своевременное. Те ограничительные мероприятия, которые были предложены, позволят не ухудшить ситуацию.

Очень надеемся, что заболеваемость пойдет на спад. На пике работают медицинские учреждения, люди это чувствуют. Летом было гораздо легче.

Ситуация с вакцинацией на территории района достаточно неплохая – народ вакцинируется. Наверное, не теми темпами, которые мы бы хотели. Но мы точно не в числе двоечников. Надеюсь, на те показатели, которые нам ставили, выйдем.

Что касается ограничений по работе различных учреждений и введению QR-кодов. Наверное, это актуально для больших городов. Но вместе с тем в Острове тоже есть развлекательные заведения, общепит, кинотеатр. Будем проводить соответствующую работу, контролировать деятельность этих учреждений. Надо вырабатывать методические рекомендации по использованию QR-кодов.

Любовь Кузнецова: Островскую межрайонную больницу пока не приравняли к ковид-госпиталю. Тем не менее нагрузка тоже большая?

Дмитрий Быстров: Безусловно, нагрузка большая. Болеют врачи. И обеспеченность кадрами тоже оставляет желать лучшего. Островская больница – это не исключение. Всегда, когда вводятся койки для ковид, понимаем, что часть плановой работы сводится порой на нет.

Если потребуется, больница будет перепрофилирована. Но мы рассчитываем, что пройдем пик, и больница будет работать по своему прямому профилю.

Любовь Кузнецова: Дмитрий Михайлович, завершился крупный электоральный цикл. В сентябре мы выбрали депутатов Госдумы и Псковского областного Собрания. Островский район – часть округа №9, в региональном парламенте этот округ представляют два депутата: Армен Мнацаканян и Андрей Михайлов. В Госдуме у региона тоже два сильных представителя – Александр Козловский и Александр Борисов. В Совфеде – Андрей Турчак. С позиции главы района, каковы для вас итоги выборов? Рассчитываете ли на поддержку этих людей?

Дмитрий Быстров: Безусловно, рассчитываю. Работали с Андреем Анатольевичем Турчаком, когда он был еще губернатором. И сейчас он помогает региону, я вижу это, и губернатор это не раз озвучивал. Его помощник Армен Липаритович Мнацаканян одномандатник от нашего округа. Поэтому есть возможность доносить вопросы напрямую. Это дорогого стоит, мы это ценим.

Александр Николаевич Козловский – это один из немногих депутатов, который реально работает на территории, где его избирали. Люди его знают. Знают не только руководители, но и на сельских поселениях. Никогда не приходится объяснять, кто такой Александр Козловский. Человек может подойти к нему, задать вопрос, получить поддержку.

Здесь тут случай, когда не приходится рассказывать, кто есть кто. Хотя бывает, что люди начинают работу с чистого листа. Но здесь ситуация совершенно другая.

Андрей Михайлов – острович, наш земляк. Он знает проблемы, погружен в работу. С учетом того, что список депутатов сократился, а от нашего района их два – это большая ценность.

Итог этих выборов – это итог работы. Люди проголосовали за тех, кто знают, кто взял их проблемы в работу.

Любовь Кузнецова: Вижу по социальным сетям, по сообщениям СМИ, что Армен Мнацаканян и Андрей Михайлов после 19 сентября не выключились из повестки. Иногда такое бывает: депутат избрался, и его потом продолжительное время не найти на территории, его никто не видит. А ваши депутаты продолжают работу.

Дмитрий Быстров: Да, не наша история, когда выключаются. Многие даже удивились. Времени на передышку нет, потому что на некоторые вопросы, которые были озвучены людьми, и пяти лет не хватит.

Любовь Кузнецова: На какие не хватит пяти лет?

Дмитрий Быстров: Думаю, не везде будет интернет. Не везде будет сотовая связь. Чтобы дойти от момента принятия решения о строительстве вышки до момента самого строительства, нужно три года, а где-то и пять. Если сделают раньше – будем хлопать в ладоши и вместе радоваться. Но обещать, что это будет завтра, никогда не надо. Людей нельзя обманывать. Надо быть объективным и рук не опускать.

Любовь Кузнецова: В настоящее время власти муниципальных образований завершают подготовку к зимнему периоду. Как в Островском районе начался отопительный сезон?

Дмитрий Быстров: Начался раньше, чем предполагали, из-за погоды. Потом традиционно период тепла, открытых окон и звонков с вопросами, зачем мы это сделали. Но мы понимаем, что есть социальная сфера, детские сады, больницы, где нужен нормальный температурный режим.

Традиционно есть утечки, когда запускаем систему, традиционно их устраняем.

В Острове-3 был сделан комплекс работ, огромный комплекс работ еще впереди. Не все верили, что мы получим средства. Сейчас вопрос попал на контроль президента. Это что-то фантастическое, но это сделано. Идет разработка проектно-сметной документации на тепловые сети, на водоснабжение, на устройство центральных тепловых пунктов, канализации, очистных.

Есть решение, что по завершению проектирования получим средства уже непосредственно на инфраструктуру, на работы. Это больше миллиарда рублей. И когда сделаем сети, займемся благоустройством всей территории Острова-3, что может обойтись примерно в 80 млн рублей. Это и дворовые проезды, и устройство малых архитектурных форм. Все это в планах, но сначала надо наладить инфраструктуру. Поэтому надо потерпеть.

Любовь Кузнецова: Сегодняшняя погода говорит, что вот-вот будет гололед, пойдет снег. Есть ли запасы пескосоляной смеси? Готовы подрядчики к содержанию дорог в зимнее время?

Дмитрий Быстров: Подрядная организация местная. Это ситуацию разрешает, поскольку работники живут на территории города и района. И, объективно, выполняют работу хорошо. Подрядчик достойный, порядочный. Естественно, запасы формируются. Единственное нарекание, в одну из последних зим была проблема с грейдерами – часто выходили из строя. Сейчас с этой проблемой не сталкиваемся и, надеюсь, не столкнемся.

И с дорогами из года в год становится лучше. А участвуя в нацпроекте «Безопасные качественные дороги», у нас есть возможность привлечь дополнительные средства. Сейчас смотрим, чтобы эти средства пошли не только на территорию города, но и на сельские территории – там тоже есть, над чем работать. Объективно, беды с дорогами нет.

Любовь Кузнецова: Весна, лето и часть осени – сезон благоустройства: ремонтируются дворы, дороги, общественные пространства. Подведите итоги сезона в этой сфере. Все ли намеченные планы выполнили? Если есть проблемы, то с чем они связаны?

Дмитрий Быстров: Было достаточно много объектов. Делали дворовые и общественные территории. В микрорайоне Сосенки сделали скамейки, установили мангалы, урны, тренажеры, спортивную площадку.

Еще один объект рекреационно-спортивной тематики – на улице Софьи Перовской. Если по площадкам, по их основаниям и стадиону вопросов нет, то лично у меня и у комиссии возникли вопросы по качеству беговой дорожки вокруг стадиона. Перечень замечаний выдали, сейчас подрядчик должен их устранять. Пока объект не принимаем. Есть и гарантийные обязательства. Не слезем с подрядчика, пока все не будет сделано так, как нужно. Надо делать один раз и хорошо.

Любовь Кузнецова: Отдельно хочу вынести вопрос о формировании комфортной городской среды. В этом году Остров стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов «Малые города и исторические поселения» с солидным призовым фондом. Расскажите, сколько получите и куда потратите?

Дмитрий Быстров: Действительно, солидный призовой фонд. Он стоит слез моих сотрудниц. Конечно, я шучу. Мы 4-5 раз заявлялись на участие в конкурсе. 50 млн рублей – это серьезно. Это концепция развития и реконструкции нашей центральной площади Клавы Назаровой. Необходимо дополнить, довести до конца любимый туристами ансамбль: цепные мосты, парк, набережная, Троицкий собор, наша замечательная маленькая церковь на островке. Название у проекта было «Блики времени»: от старого времени к Великой Отечественной войне и современности.

Сейчас будем очень быстро делать проект, начинять его этими идеями. И, конечно, смотреть на смету. Поскольку цены увеличились, где-то придется ужаться.

Любовь Кузнецова: Горайская волость Островского района стала победителем в региональном конкурсе «Лучшее поселение Псковской области» в номинации «Территория культуры» среди сельских поселений от 1700 жителей. На что пойдут средства?

Дмитрий Быстров: Отмечу, что и здесь четыре раза заявлялись. Там есть замечательная усадьба, парк, которые восстанавливают инициативные люди. Этих денег на завершение всех работ, конечно, не хватит, но часть работ выполним.

Поскольку Гораи находятся между Пушкинскими Горами и Островом, это рабочий вариант для развития туризма.

Любовь Кузнецова: Как в коронавирусный период сотрудники администрации берегут себя?

Дмитрий Быстров: Болели, изолировались, выявляли контактных и в администрации. В администрации очага не было. Подавляющие большинство вакцинировалось. Жизнь, к сожалению, вносит коррективы. Печальная новость, о которой сообщили утром, на 88-году жизни умер бывший председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Островского района Демин Николай Парфирьевич. Выражаю соболезнования родным и родственникам. Очень жаль…

Коронавирус – коварная болезнь. По тому количеств смертей, которые мы увидели, давно можно понять, что это не шутки. Надо к этому серьезно относиться.

Любовь Кузнецова: Очень жаль… Дорогие друзья, берегите себя. Продолжим наш разговор. За последние три года ТОСы заняли хорошую нишу в благоустройстве. Что самое важное, инициативы идут от людей. Как работают ТОСЫ на территории Островского района?

Дмитрий Быстров: Стали гораздо активнее. Сейчас есть случаи, когда люди заявляются, но не получают финансирование, поскольку началась здоровая конкуренция.

Подать заявку на участие в конкурсе ТОСов помогает администрация. Проблем нет. Просто соберите людей, определитесь, чего именно хотите. Методическая и административная поддержка есть. Поучаствуйте! Часто молодежь подхватывает, это приятно.

ТОСы дают людям возможность реализовать свои идеи на той территории, где они проживают. Для муниципалитетов это очень важно, однозначно.

Любовь Кузнецова: Поговорим более подробно про газификацию. В Островском районе есть магистральные трубы и, казалось бы, можно говорить про догазификацию. Как обстоят дела? В чем объективные трудности?

Дмитрий Быстров: Мы разбиваем два вопроса. Первое, это социальная догазификация. Второе, новое строительство газопроводов там, где сейчас их нет. Если есть газовая труба рядом, этот населенный пункт подлежит программе догазификации. Если нет, это следующий этап после 2025 года.

На территории Островского района около 2 тысяч домовладений. В программу попал сам город Остров, Карпово, Городище, Заньково. Конечно, это не вся территория. И котельные хотелось бы газифицировать, хотелось бы тариф снизить раза в два как минимум.

Один из сложных вопросов – земля. Одно из требований – наличие документов на земельный участок. А землю на улице Фестивальной (Остров-3) Минобороны нам еще не передало. Сейчас занимаемся этим вопросом. Возможно, решение вопроса займет около двух лет. А президент уже озвучил срок – конец следующего года. Сейчас прорабатываем это вопрос, готовим документы.

Любовь Кузнецова: Еще один вопрос – покрытие сотовой связью. Есть улучшение ситуации?

Дмитрий Быстров: Объективно, улучшения сейчас нет. Около 200 вышек будут устанавливаться на территории области. Часть из них будет на территории Островского района. Естественно, весь вопрос это не закроет.

Мое личное мнение, я против того, чтобы правительство тратило деньги в данном случае на решение вопросов операторов сотовой связи. Правительство не должно выполнять за них работу. А эти бюджетные деньги могли уйти, допустим, на дороги. Я абонент, живу на сельской территории, плачу деньги, почему у меня нет качественного сигнала? Услугу надо оказывать до конца. Та зона покрытия, которую мы видим в офисах сотовых операторов, она вообще не соответствует реальности.

Хорошо, что выделили деньги, хорошо, что будут вышки. Но и там люди должны об этом подумать. Андрей Липаритович Мнацаканян донес этот вопрос до Андрея Анатольевича Турчака, губернатор в курсе. Думаю, на самом высоком уровне будут встречи с сотовыми операторами. И мы очень надеемся и рассчитываем на социальную ответственность нашего бизнеса.

Любовь Кузнецова: Есть и почтовая связь. К ней вопросов точно не меньше.

Дмитрий Быстров: К сожалению, да. Есть вопросы. Самый главный – уровень заработных плат. Второй вопрос – кадры. Но один напрямую связан с другим. Надо пересматривать зарплату.

И, по моему мнению, коммерческую историю с магазинами на почте и с разноской продуктов надо тоже пересматривать. Лекарства, да, востребованы на сельской территории. Но надо понимать, что почтальон – это не врач, не фельдшер, не фармацевт.

Президент заявлял о том, что будет трансформация работы «Почты России». Хотелось бы чтобы чаяния людей нашли в этом свое отражение.