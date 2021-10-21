Общество

За сутки в Псковской области 281 человек заразился COVID-19

281 человек в Псковской области за сутки заразился COVID-19. С начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 55 757 человек. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«Внимательно изучите принятые противовирусные меры, посмотрите последнее еженедельное (обращение - ред.). Ситуация сложная, справиться с ней сможем только вместе», - написал Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

Напомним, 21 октября губернатор внес изменения в указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Ряд ограничений коснулся многих сфер жизни общества.

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За сутки в Псковской области от коронавируса выздоровели 292 пациента, всего - 47 199. Умерли от болезни с начала пандемии в регионе 874 человека.

В области было проведено всего 586 903 исследования на COVID-19, 2 338 - за сутки.