Общество

В псковском колледже проходит акция для популяризации ЗОЖ среди студентов

Молодежная акция «Наш выбор – жизнь!» стартовала в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учебном учреждении.

В акции примут участие студенты Псковской области, которые получают среднее профессиональное образование. Ее цель — содействие формированию мотивации на сохранение собственного здоровья, популяризации активной жизненной позиции и повышение престижа здорового образа жизни в молодежной среде.

В рамках акции для студентов 1 и 2 курсов колледжа работали три образовательных площадки, на которых представители организаций партнеров акции проводили со студентами тренинги и беседы: