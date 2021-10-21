В псковском колледже проходит акция для популяризации ЗОЖ среди студентов

Молодежная акция «Наш выбор – жизнь!» стартовала в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учебном учреждении.
В акции примут участие студенты Псковской области, которые получают среднее профессиональное образование. Ее цель — содействие формированию мотивации на сохранение собственного здоровья, популяризации активной жизненной позиции и повышение престижа здорового образа жизни в молодежной среде.
В рамках акции для студентов 1 и 2 курсов колледжа работали три образовательных площадки, на которых представители организаций партнеров акции проводили со студентами тренинги и беседы:
- площадка №1 «Навыки уверенного отказа». Ответственный — медицинский психолог ГБУЗ ПО «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Ольга Есева,
- площадка №2 «Личная безопасность». Ответственный — старший инспектор отделения межведомственного взаимодействия в сфере профилактики, организации ОПО отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилактики, организации ОПО, административной практики и противодействия наркопритонам УКОН УМВД России по Псковской области Елена Иванова,
- площадка №3 «Проблема наркотизации молодежи. Юридическая ответственность». Ответственный — специалист-эксперт группы административной практики и противодействия наркопритонам отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилактики, организации ОПО, административной практики и противодействия наркопритонам УКОН УМВД России по Псковской области Евгения Пушкарева.