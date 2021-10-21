Общество

В ПФР рассказали о режиме доставки пенсий в нерабочие дни ноября

Объявленные в России нерабочие дни не повлияют на перечисление и доставку пенсий. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд.

Сотрудники ПФР продолжат работу в период ограничений. Некоторые изменения могут произойти в работе клиентских служб фонда, поэтому при необходимости посетить отделение ПФР россиян призвали заранее уточнить графики работы клиентских служб в период ограничений.

Отделения «Почты России» с 30 октября по 7 ноября также будут работать по обычному графику за исключением 3, 4 и 5 ноября. 4 ноября - государственный праздник и в этот день все почтовые отделения будут закрыты. 3 ноября почтовые офисы закроются на час раньше, а 5 ноября будут работать по графику субботы.

«Актуальный график работы отделений можно найти на сайте компании pochta.ru и в мобильном приложении. Круглосуточные отделения в Москве и Санкт-Петербурге будут работать без изменений», - пояснили в «Почте России». Там добавили, что почтальоны доставят пенсии и пособия по расписанию, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ.

Ранее сообщалось, что в связи с ростом заболеваемости COVID-19 президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября. При этом регионы имеют право увеличивать этот период.

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Четвертого ноября в России отмечается День народного единства. В этом году он приходится на четверг, так что пятница, 5 ноября тоже будет праздничной. А предшествующий им рабочий день 3 ноября должен быть на час короче.