Журналист «Эха Москвы» Майя Пешкова умерла от коронавируса

Журналист радиостанции «Эхо Москвы» Майя Пешкова умерла в ночь на субботу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал главного редактора радиостанции Алексея Венедиктова.
Майя Пешкова. Фото: Александра Мудрац / TACC
«Журналист "Эха" Майя Пешкова ушла из жизни. Ковид», - написал он. На сайте радиостанции уточняется, что Пешкова умерла в ночь на субботу.
Майя Пешкова - известный автор, литературный критик, обозреватель радиостанции «Эхо Москвы», родилась 22 сентября 1946 года. На «Эхо» пришла в 1992 году, была автором программ «Непрошедшее время», «Книжное казино», «Детская площадка», «Титульный лист», «Книги и вокруг».
Пешкова - лауреат премии Артема Боровика (2010) в номинации «Радио» за цикл радиопрограмм «Победа», была награждена серебряной медалью Александра Блока (2006) за цикл передач «Непрошедшее время».