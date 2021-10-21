Общество

Почти 500 пациентов приняла псковская инфекционка за неделю

473 пациента поступили в Псковскую областную инфекционную больницу за неделю с 15 по 22 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в медицинском учреждении.

Выздоровели за указанный период времени 396 пациентов инфекционной больницы. Кроме того, за неделю в учреждении провели 4 123 исследования на коронавирус.

Телефон информационного центра больницы: 8 (8112) 29 41 22.

Напомним, за прошедшие сутки в Псковской области 281 человек заразился COVID-19. С начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 55 757 человек. Выздоровели в области за сутки 292 пациента, всего - 47 199.