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Общество

Налоговая предупредила псковичей о боксах для обращений на входе в инспекцию

23.10.2021 17:45|ПсковКомментариев: 0

Налоговые органы Псковской области с 1 ноября вводят ограничительные меры и переходят на взаимодействие с налогоплательщиками в бесконтактном режиме в соответствии с письмом ФНС России от 21.10.2021 и в целях реализации мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФНС России по Псковской области. 

Так, в случае необходимости представления в налоговый орган запросов, заявлений, обращений, налоговых деклараций (расчетов) и других документов на бумажном носителе налогоплательщикам нужно оставлять корреспонденцию в специальных боксах, размещенных при входе в инспекцию, для последующей регистрации и обработки указанных документов, предварительно указав контактные данные для дистанционного решения возможных вопросов.

УФНС России по Псковской области также обращает внимание налогоплательщиков, которые хотят получить консультацию по порядку заполнения бумажных деклараций, заявлений и т. д., что прием и обслуживание с 8 ноября осуществляется исключительно по предварительной записи посредством интерактивного сервиса «Онлайн запись на прием в инспекцию».

Всем налогоплательщикам, обращающимся за предоставлением социальных и имущественных налоговых вычетов, рекомендуют использовать электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика физического лица». В случае предоставления декларации через ЛК, возврат будет осуществлен в наиболее короткие сроки.

Взаимодействие с налоговыми органами также возможно производить дистанционно, пользуясь и другими электронными сервисами на официальном сайте ФНС России www.nalog.gov.ru, в том числе «Обратиться в ФНС России» и «Часто задаваемые вопросы». 

Теги: #Псковская область #УФНС по Псковской области #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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