Общество

Помогшей взорвать кинотеатр с фашистами порховичке исполнилось 95 лет

Известной порховичке Евгении Михайловой сегодня, 23 октября, исполнилось 95 лет. В годы Великой Отечественной войны она, будучи 16-летней девушкой, помогла Константину Чеховичу совершить одну из самых крупных диверсий против фашистов в тылу врага - взрыв кинотеатра. При этом было убито 764 немца. Об этом сообщает газета «Порховский вестник».

Фото здесь и далее: газета «Порховский вестник»

Евгению Михайлову приехал поздравить депутат Псковского областного Собрания депутатов Геннадий Григорьев. «Мне очень повезло в этой жизни, что я знаком с вами. Вы сегодня пример для подрастающего поколения. Тот подвиг, те военные и послевоенные дни доказывают, что именно в нас, в русских мальчишках и девчонках, есть особый дух, дух победителей. То, что вы сделали, это и есть патриотизм. Низкий поклон от всех поколений и долгих вам лет жизни!» - сказал он и вручил юбилярше букет цветов и подарок.

В честь юбилея песни для Евгении Михайловой исполнили сотрудник Дома культуры Надежда Алексеева и юнармейцы Порхова.