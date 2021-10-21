Общество

Иммунолог назвал условие эффективной ревакцинации от коронавируса

Своевременно проведенная ревакцинация обеспечит человеку иммунную защиту от коронавирусной инфекции. Какой критерий указывает на то, что момент для повторной прививки уже наступил, рассказал в интервью радио Sputnik генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

«Пока основным критерием, что пора делать ревакцинацию от COVID-19, остается срок от заболевания или от вакцинации. Регуляторы в разных странах придерживаются похожего мнения. В США ревакцинацию надо делать через восемь месяцев, в Израиле – от пяти месяцев, в Евросоюзе – от шести месяцев. Примерно в период от шести до восьми месяцев с момента прошлого контакта с вирусом (или после предыдущей прививки – ред.) укладываются оптимальные сроки ревакцинации», – уточнил Николай Крючков.

Ревакцинацию можно будет сделать еще более действенной, когда ученые определят оптимальный уровень защитных антител для каждой группы россиян, продолжил иммунолог.

«Неплохо было бы понимать, какое количество антител нужно для каждого конкретного человека. То есть надо определить по критериям вроде пола, массы тела, возраста и так далее, какое количество антител оптимально для защиты. Например, было бы удобно знать, что для женщины весом 60 килограммов в возрасте 40-45 лет определенная концентрация антител дает 95% гарантию, что заболевание не перейдет в тяжелую форму. Такие исследования ведутся, но уточнено это будет еще не завтра», – сказал иммунолог.