Общество

Эксперт рассказал, кому повысят пенсии в ноябре

В ноябре некоторым категориям пенсионеров повысят пенсии. Это касается тех, кому исполнилось 80 лет, тех, кто вышел на пенсию летом, также прибавку к пенсии получат бывшие летчики и шахтеры. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на слова заместителя декана экономического факультета РУДН Елены Григорьевой.

По ее словам, повышение пенсии в России можно разделить на плановое и внеплановое. «Плановые повышения и перерасчеты заложены в бюджет и закреплены бюджетным законодательством. Внеплановые выплаты и повышения происходят в случаях, когда необходимо срочно реализовать меры социальной поддержки населения пенсионного возраста», — пояснила Елена Григорьева.

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Так в этом году размер страховых выплат по старости составляет 6044,48 рублей. С ноября люди, которым исполнилось 80 лет в октябре, будут получать двойной размер этой страховой выплаты — 12 088,96 рубля. Такая сумма будет приходить на счет в месяце, следующим за месяцем дня рождения. По словам эксперта, решение осуществить выплаты пенсионерам носит характер внеплановых выплат.

«Российским законодательством сейчас не предусмотрены индексации пенсий работающим пенсионерам. Но если пенсионер закончил работать в этом году и вышел на отдых не ранее июля, то ему будут произведены выплаты: пересчет страховых выплат по старости, в который будут включены все индексации, которые он пропустил будучи трудоустроенным», — отметила экономист. После получения информации об этом факте пенсионный фонд проведет такой перерасчет, но на это понадобится не менее 3-4 месяцев.

Также плановое повышение пенсии ожидает бывших летчиков и шахтеров, добавила эксперт. С 1 февраля повысился средний размер доплат для этих категорий пенсионного возраста. До 30 апреля летчики получали 12475,83 рублей, а шахтеры — 3852,36 рубля. Эти доплаты пересматриваются каждые три месяца. Следующий плановый пересмотр этих выплат предстоит как раз 1 ноября, подчеркнула Елена Григорьева.