Общество

Россиянам объяснили, кого могут уволить в нерабочие дни

Некоторым категориям работников грозит увольнение за невыход на работу в нерабочие дни. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на слова юриста по трудовому праву Дмитрия Кофанова.

Отдыхать в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы могут только те сотрудники, отсутствие которых на рабочем месте не повлияет на деятельность предприятия.

«С точки зрения законодательства, это не выходные, а нерабочие дни с сохранением заработной платы. Это аналогично предыдущему указу президента с 4 по 7 мая. На работодателей возлагается ответственность за выход или невыход работников для выполнения должностных обязанностей. Согласно указу президента № 595 пункт 5, организации сами определяют количество сотрудников для поддержания полноценного функционирования компании. В эту категорию входят те, кто перечисляет заработную плату, охранники и так далее. За эти дни доплата не идет. Для других категорий сотрудников штрафов за невыход на работу нет, зато есть риск увольнения. Однако в этом случае уже работодатель должен доказать, почему есть необходимость в присутствии именно этого сотрудника на рабочем месте», — пояснил юрист.

При этом, есть предприятия, где часть сотрудников подпадают под нормы указа, а часть — нет, добавил руководитель правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич.

«В то же время есть компании, у которых часть работников подпадает под указ президента, а другая часть — не подпадает. Так что одни будут работать, а вторые — сидеть дома и получать зарплату. В этом смысле работодатель имеет возможность простимулировать первую категорию, но это право, а не обязанность. К сожалению, таков режим этих дней, и он никак не коррелирует с трудовым законодательством», — заключил он.