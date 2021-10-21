Общество

Систему распознавания курильщиков в неположенных местах планируют создать в России

В России намерены разработать систему, с помощью которой можно будет фиксировать людей, курящих сигареты и вейпы в неположенных местах. Об этом сообщает «RT» со ссылкой на пресс-службу Платформы НТИ.

«Система будет определять сам факт курения (сигарет, вейпов) на запрещенных территориях и отправлять информацию ответственным за безопасность. Программное решение позволит своевременно реагировать на факты курения в неположенных местах, исключив в том числе возникновение пожара и взрывоопасных ситуаций», — рассказали в пресс-службе Платформы НТИ.

Программное обеспечение для обнаружения курильщиков станет частью уже существующей системы видеоаналитики на основе машинного зрения, которая в режиме реального времени анализирует видео с камер, детектирует на нем людей, отслеживает их поведение и перемещение, а также контролирует попадание человека в определенные зоны.

«Систему с модулем для выявления курильщиков можно будет использовать на предприятиях для контроля промбезопасности, в парках, на вокзалах и в других точках в рамках систем "умный город"», — рассказали разработчики системы — представители Нейронета НТИ.

Уточняется, что в создании прототипа задействуют студентов российских вузов, принимающих участие в проектно-образовательных интенсивах Университета НТИ. Им предстоит создать сам алгоритм обнаружения курения.