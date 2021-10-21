Общество

Коронавирус подтвердился у 282 жителей Псковской области за прошедший день

Диагноз COVID-19 подтвердился у 282 жителей Псковской области за прошедший день. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.

Всего коронавирусной инфекцией заболели 56 039 жителя региона.

Кроме того, вылечились от коронавируса 283 псковича. Общее число выздоровевших составило 47 482 человека.

Смотрите также Четыре человека скончались от коронавируса в Псковской области

На данный момент специалисты провели 1875 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего за время пандемии обработали 588 778 тестов.

Публикуем статистику заболевших по районам Псковской области:

Псков – 18952

Великие Луки – 9229

Бежаницкий район – 582

Великолукский район – 1424

Гдовский район – 884

Дедовичский район – 1389

Дновский район – 392

Красногородский район – 569

Куньинский район – 501

Локнянский район – 382

Невельский район – 2312

Новоржевский район – 732

Новосокольнический район – 1502

Опочецкий район – 1597

Островский район – 2567

Палкинский район – 549

Печорский район – 1116/6

Плюсский район – 974

Порховский район – 1686

Псковский район – 4596

Пустошкинский район – 529

Пушкиногорский район – 654

Пыталовский район – 613

Себежский район – 1098

Струго-Красненский район – 817

Усвятский район – 347

Иногородние (с 30.12.2020) - 46