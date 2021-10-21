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Общество

Коронавирус подтвердился у 282 жителей Псковской области за прошедший день

24.10.2021 12:20|ПсковКомментариев: 0

Диагноз COVID-19 подтвердился у 282 жителей Псковской области за прошедший день. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.

Всего коронавирусной инфекцией заболели 56 039 жителя региона.

Кроме того, вылечились от коронавируса 283 псковича. Общее число выздоровевших составило 47 482 человека.

На данный момент специалисты провели 1875 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего за время пандемии обработали 588 778 тестов.

Публикуем статистику заболевших по районам Псковской области:
Псков – 18952
Великие Луки – 9229
Бежаницкий район – 582
Великолукский район – 1424
Гдовский район – 884
Дедовичский район – 1389
Дновский район – 392
Красногородский район – 569
Куньинский район – 501
Локнянский район – 382
Невельский район – 2312
Новоржевский район – 732
Новосокольнический район – 1502
Опочецкий район – 1597
Островский район – 2567
Палкинский район – 549
Печорский район – 1116/6
Плюсский район – 974
Порховский район – 1686
Псковский район – 4596
Пустошкинский район – 529
Пушкиногорский район – 654
Пыталовский район – 613
Себежский район – 1098
Струго-Красненский район – 817
Усвятский район – 347
Иногородние (с 30.12.2020) - 46

Теги: #здоровье #коронавирус #заболевания
Источник: Псковская Лента Новостей
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