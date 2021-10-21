Общество

Псковичи могут одновременно привиться от коронавируса и гриппа

Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа. Эффективность прививок в таком случае не снижается. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в Instagram.

За прошедший день первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 364 человека. Всего первую аппликацию поставили 198 870 жителей региона.

Оба компонента получили 117 человек. Таким образом, полностью завершили курс вакцинации 188 196 жителей Псковской области.

Повторно привиться от коронавируса решили 76 человек. Общее количество ревакцинированных в Псковском регионе составило 9360.

В результате псковские медики израсходовали 79% поступившей в регион вакцины.