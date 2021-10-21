Общество

Попова призвала ограничить контакты сейчас, чтобы «хорошо встретить Новый год»

Россияне сегодня должны приложить максимум усилий для борьбы с пандемией, в том числе ограничить контакты, чтобы «хорошо встретить Новый год». Об этом передает ТАСС со ссылкой на слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

«И хочу сказать, дальше нам нужно идти к новогодним праздникам. Но чтобы хорошо встретить Новый год, мы должны очень бережно отнестись к своему здоровью, и главная сегодня задача - сократить количество контактов», - сказала она.

Анна Попова также призвала использовать предстоящие нерабочие дни для того, чтобы привиться от коронавируса, и в этот период оставаться дома.

«Привиться - это единственный способ остановить распространение [инфекции]. Другого нет. Третьего не будет, никто не спрячется ни дома, ни под столом, нигде. Это тот страх, от которого бежать внутрь себя и прятаться или считать, что тебя не тронет, - да никогда. Вирус на то и вирус - он пришел, он заразный, он опасный, и он непредсказуемый. Конечно, эти дни нужно провести дома и с семьей. Дома, дома, дома», - подчеркнула она.