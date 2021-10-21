Общество

Умер режиссер «Особенностей национальной охоты» Александр Рогожкин

Российский режиссер Александр Рогожкин умер на 73 году жизни. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу «Ленфильма».

Народный артист России ушёл из жизни вчера вечером, о причинах смерти пока не сообщается.

Фото: «Ленфильм»

Напомним, Александр Рогожкин родился в Ленинграде, окончил Ленинградский государственный университет и в 1971 году стал работать на Ленинградском телевидении в качестве художника.

В 1974 – 1977 годах был художником-декоратором на киностудии «Ленфильм». Зрители знают его как режиссера фильмов «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки» и «Операция "С Новым годом"!» Кроме того, Александр Рогожкин работал над сериалами «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила».