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Врач назвал органы, которые чаще всего поражает коронавирус

Печень занимает третье место по частоте поражения при коронавирусной инфекции. Вирус также часто атакует легкие, эндотелий сосудов и кишечник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова врача-вирусолога Евгения Тимакова.

«У коронавируса несколько любимых органов. Это легкие, эндотелий сосудов, где огромное количество рецепторов, на которых он размножается. Именно поэтому часто бывают сосудистые реакции и тромбообразование. <…> Печень стоит на третьем месте по поражению при коронавирусной инфекции. А у детей - кишечник. Там нарушаются полностью все процессы и ухудшается состояние микробиоты, что влияет на иммунитет», - отметил медик.

По словам Евгения Тимакова, коронавирус также сильно воздействует на иммунологическую память. «К сожалению, есть данные, что он работает также как корь, которая стирает около 20-30% нашего иммунитета, поэтому после коронавирусной инфекции человек начинает часто болеть, цепляет новые инфекции, обостряются герпетические заболевания, которые у нас сидели в скрытой форме», - пояснил он.