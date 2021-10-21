Общество

Радары NASA зафиксировали НЛО

Директор NASA Билл Нельсон допустил возможность существования инопланетян. При этом он выразил надежду, что неопознанные летающие объекты (НЛО) появляются не в результате действий некоего противника, находящегося на Земле, передают «Известия».

Фото: Петр Митрофанов

«Я разговаривал с пилотами, и они знают, что что-то видели, и их радары зафиксировали это. И они не знают, что это такое. И мы не знаем, что это. Мы надеемся, что здесь, на Земле, нет такого противника, у которого есть такая технология», — сказал Билл Нельсон.

Он подчеркнул, что ученые постоянно пытаются ответить на вопросы о существовании других цивилизаций.

«Есть ли те же самые условия во Вселенной, в которой есть миллиарды других солнц и миллиарды других галактик? Она такая большая, я не могу ее представить», — добавил директор NASA.

Билл Нельсон допустил, что другая разумная жизнь может существовать еще где-то в нашей или в другой Вселенной.

«Кто я такой, чтобы говорить, что планета Земля — единственное место обитания формы жизни, цивилизованной и организованной, как наша», — заключил он.