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Общество

Великолучанин опубликовал фото разрушенного во время ледохода моста

24.10.2021 22:00|ПсковКомментариев: 1

Великолучанин Владимир Павлов в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал архивное фото разрушенного во время ледохода моста.

Центральный мост города оказался разрушен во время ледохода на Ловати.

Фото сделано в конце 1940-х – начале 1950-х годов.

Теги: #великие луки #архив #фото
Источник: Псковская Лента Новостей
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