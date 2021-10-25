Общество

Вирусолог объяснил рост числа тяжелобольных COVID-19

Коронавирусная инфекция сейчас маскируется под сезонные ОРВИ с насморком, болью в горле и в первые дни не всегда дает характерную для COVID-19 потерю обоняния, пишет газета «Известия» со ссылкой на врача-педиатра, инфекциониста и вакцинолога, главного врача центра «Лидер-Медицина» Евгения Тимакова.

Многие обращаются к врачу, только когда поражены внутренние органы, заметил врач. А запоздалое получение медпомощи чревато тяжелым течением COVID-19 и повышенным риском летального исхода, подчеркнул специалист.

«Люди не сразу начинают подозревать у себя коронавирус. Вариант коронавируса "Дельта" поражает людей всех возрастов, детей в том числе. Даже те, кто болел другими штаммами, могут заболевать повторно. У вакцинированных больше шансов избежать тяжелого течения болезни», — отметил Евгений Тимаков.

Ранее московские медикиобратили внимание на рост числа случаев тяжелого течения COVID-19. Об этом, в частности, сообщила в телеэфире главврач городской больницы №52 Марьяна Лысенко. Больше всего тяжелобольных среди людей пожилого возраста, добавила она, «хотя средний возраст (болеющих - ред.) существенно снизился. И сейчас стали очень активно болеть дети».

Также о ситуации с тяжелыми больными 19 октября написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин: «В два раза выросло число пациентов, находящихся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии».