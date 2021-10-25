Аналитики назвали средний размер выплат уходящим на больничный с COVID-19 в СЗФО

В 40% случаев выплаты по больничным в связи с коронавирусом в Северо-Западном федеральном округе в 2021 году составляют до 50 тысяч рублей. При этом в 2020 году такие суммы выплачивали 28% сотрудников, уходящим на больничный в связи с заражением инфекцией. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.
Доля выплат от 100 000 до 200 000 рублей в СЗФО за год выросла с 19% до 25%, а от 200 000 до полумиллиона рублей – с 20% до 22%. В прошлом году с суммой выплат от 500 000 рублей из-за ковида сталкивались 13% из опрошенных компаний, в текущем – лишь 6%.
|
Северо-Западный ФО
|
2020
|
2021
|
До 50 тысяч рублей
|
28%
|
40%
|
От 50 до 100 тысяч рублей
|
20%
|
7%
|
От 100 до 200 тысяч рублей
|
19%
|
25%
|
От 200 до 500 тысяч рублей
|
20%
|
22%
|
От 500 до 1 млн рублей
|
10%
|
5%
|
Свыше 1 млн рублей
|
3%
|
1%
Кроме того, опрос показал, что за год компании СЗФО стали тратить меньше денег на закупку средств защиты от COVID-19 для обеспечения своих сотрудников (маски, дезинфектанты, рециркуляторы воздуха и прочее). Так, в течение 2020 года затраты на закупку таких средств в расчете на одного сотрудника исходя из среднесписочной численности персонала в 40% компаний составляли от 5 000 до 10 000 рублей, а в 2021 году число компаний, которые тратят эту сумму, снизилось почти в два раза, до 21%.
В текущем году затраты большинства (43%) компаний Северо-Запада страны составляют от 1 000 до 5 000 рублей. Количество компаний, которым покупка средств защиты от COVID-19 обходится на сумму свыше 50 000 рублей, за год не изменилась: 6%.
|
Северо-Западный ФО
|
2020
|
2021
|
От 1 до 5 тысяч рублей
|
23%
|
43%
|
От 5 до 10 тысяч рублей
|
40%
|
21%
|
От 10 до 20 тысяч рублей
|
20%
|
22%
|
От 20 до 50 тысяч рублей
|
11%
|
8%
|
Свыше 50 тысяч рублей
|
6%
|
6%