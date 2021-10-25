Общество

Аналитики назвали средний размер выплат уходящим на больничный с COVID-19 в СЗФО

В 40% случаев выплаты по больничным в связи с коронавирусом в Северо-Западном федеральном округе в 2021 году составляют до 50 тысяч рублей. При этом в 2020 году такие суммы выплачивали 28% сотрудников, уходящим на больничный в связи с заражением инфекцией. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Доля выплат от 100 000 до 200 000 рублей в СЗФО за год выросла с 19% до 25%, а от 200 000 до полумиллиона рублей – с 20% до 22%. В прошлом году с суммой выплат от 500 000 рублей из-за ковида сталкивались 13% из опрошенных компаний, в текущем – лишь 6%.

Северо-Западный ФО 2020 2021 До 50 тысяч рублей 28% 40% От 50 до 100 тысяч рублей 20% 7% От 100 до 200 тысяч рублей 19% 25% От 200 до 500 тысяч рублей 20% 22% От 500 до 1 млн рублей 10% 5% Свыше 1 млн рублей 3% 1%

Кроме того, опрос показал, что за год компании СЗФО стали тратить меньше денег на закупку средств защиты от COVID-19 для обеспечения своих сотрудников (маски, дезинфектанты, рециркуляторы воздуха и прочее). Так, в течение 2020 года затраты на закупку таких средств в расчете на одного сотрудника исходя из среднесписочной численности персонала в 40% компаний составляли от 5 000 до 10 000 рублей, а в 2021 году число компаний, которые тратят эту сумму, снизилось почти в два раза, до 21%.

В текущем году затраты большинства (43%) компаний Северо-Запада страны составляют от 1 000 до 5 000 рублей. Количество компаний, которым покупка средств защиты от COVID-19 обходится на сумму свыше 50 000 рублей, за год не изменилась: 6%.