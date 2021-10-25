Общество

Псковский губернатор поздравил сотрудников таможни с профессиональным праздником

Сотрудников и ветеранов таможенных органов поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

В структуре Псковской таможни насчитывается 13 постов и 11 пунктов пропуска, работают почти 1,5 тысячи человек.

«От вашей грамотной и слаженной работы зависит эффективность борьбы с контрабандой и ввозом контрафакта, пополнение бюджета и экономическая безопасность региона и страны, - сказал глава региона. - Таможенные органы постоянно совершенствуют свою работу, внедряют новые цифровые технологии и автоматизируют процессы операций, что позволяет обеспечивать еще более качественный таможенный контроль».

Михаил Ведерников выразил благодарность работникам таможни за напряженный, честный и добросовестный труд. «Ваша работа в непростых условиях требует высочайшей ответственности и заслуживает глубокой благодарности», - отметил глава региона.

Отдельно он поздравил ветеранов службы, заметив, что они являются примером для молодых специалистов, передают им свои знания и опыт.

«Желаю всему личному составу псковской таможни успехов в ответственной службе, профессионального роста, крепкого здоровья и дальнейшей плодотворной деятельности на благо Псковской области и России», - заключил Михаил Ведерников.