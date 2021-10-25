Общество

Александр Котов поблагодарил таможенников за весомый вклад в развитие экономики страны и региона

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил работников и ветеранов таможенной службы с профессиональным праздником – Днем таможенника РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

«Этот год стал для псковской таможни юбилейным – в регионе отпраздновали 30-летие создания таможенной службы, - отметил он. - Все это время псковская таможня демонстрировала качественную и эффективную работу, связанную с обеспечением экономической безопасности, пополнением государственного бюджета, пресечением нарушений таможенного законодательства. На вверенном участке государственной границы псковские таможенники выставили надежный заслон для ввоза на территорию страны контрабандных товаров и фальсифицированной продукции, а для законопослушных участников внешнеэкономической деятельности значительно упростили процедуры таможенного оформления за счет внедрения цифровых технологий и автоматизации операций».

Александр Котов поблагодарил их за профессионализм, ответственное отношение к делу и весомый вклад в развитие экономики России и Псковской области. «Здоровья, благополучия и успехов в службе на благо Отечества!» - добавил спикер регионального парламента.