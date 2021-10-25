Общество

Страховщика пенсионных накоплений могут сменить псковичи до 1 декабря

Жители Псковской области, у которых формируются пенсионные накопления, могут выбрать страховщика для управления этими средствами до 1 декабря 2021 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ОПФР.

Страховщиком может быть: Пенсионный фонд России (ПФР) или негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Смена страховщика происходит при переходе из одного пенсионного фонда в другой. Если меняется только управляющая компания, то страховщиком остается ПФР.

«Стоит помнить, что частый переход от одного страховщика к другому (более одного раза в 5 лет) может стать причиной потери инвестиционного дохода. Информация о возможной потере в случае досрочного перевода средств отражается в уведомлении, которое выдается гражданину при подаче заявления», - отметили в ОПФР.

В этом году поменять страховщика без потери инвестиционного дохода могут псковичи, которые начали формировать свои пенсионные накопления у текущего страховщика в 2012 и 2017 годах.

«Рекомендуем принимать решение о смене страховщика после ознакомления с выпиской из своего индивидуального лицевого счета, доходностью управляющей компании или НПФ», - добавили в ОПФР.

При переходе из НПФ в ПФР нужно подать в ПФР заявление до 1 декабря. А при переходе из ПФР в НПФ или смене одного НПФ на другой необходимо заключить договор с выбранным НПФ и подать заявление до 1 декабря в ПФР о переходе, предъявив заключенный договор с НПФ.

При смене управляющей компании на другую внутри ПФР необходимо подать заявление в ПФР до 31 декабря.

Способы подачи заявления:

лично или через представителя в клиентской службе ПФР;

через портал Госуслуг - заполнить интерактивную форму заявления и подписать его усиленной квалифицированной электронной подписью, которая выдается удостоверяющими центрами, аккредитованными Минкомсвязью России.

Уточнить, какой страховщик (ПФР или НПФ) управляет накоплениями и с какого периода, можно в личном кабинете на сайте ПФР и портале Госуслуг, заказав выписку из ИЛС, или в клиентской службе ПФР.