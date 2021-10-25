Общество

Псковичей приглашают написать «Большой этнографический диктант»

Псковская область присоединится к международной просветительской акции «Большой этнографический диктант», которая пройдет с 3 по 7 ноября под лозунгом «Народов много — страна одна!». Мероприятие традиционно приурочено к Дню народного единства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Как и в прошлом году, акция пройдет в онлайн-формате на сайте www.miretno.ru.

Участниками диктанта могут стать все желающие жители России и зарубежных стран. Написать его можно как на русском языке, так и на трех иностранных: английском, испанском, китайском.

Задания диктанта оформлены в виде теста и включают в себя 20 вопросов из единой общефедеральной части. Еще 10 вопросов — региональный раздел, уникальный для каждого субъекта Российской Федерации. Для иностранных участников тест состоит из 30 общефедеральных вопросов, единых для всех стран.

Задания будут опубликованы в 00.01 (по московскому времени) 3 ноября на официальном сайте акции. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий — 100. На прохождение диктанта будет отведено 45 минут. После участник получает личный результат с анализом ответов. Сертификат участника с указанием набранных баллов формируется сразу после прохождения диктанта в электронном виде с возможностью получения его на e-mail.

«Диктант позволит не только оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России, но и привлечет внимание широкой общественности к вопросам межнационального мира и согласия», - отметили в администрации.

Напомним, этнографический диктант впервые прошел в 2016 году, тогда участие в нем приняли 90 тысяч жителей России. А уже в 2020 году к акции присоединились более 1,7 млн человек из всех регионов России и 123 стран мира. В прошлом году в Псковской области акцию поддержали более 11 тысяч участников.

Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртской Республики. Подробную информацию о международной просветительской акции «Большой этнографический диктант» можно узнать на сайте: www.miretno.ru и в официальных группах мероприятия в социальных сетях: https://vk.com/miretno, https://www.instagram.com/etnodictant/, https://www.facebook.com/miretno, https://vm.tiktok.com/ZSJoJTTkE/