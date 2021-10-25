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Общество

К проблемам детсадов городских окраин намерен привлечь внимание Алексей Севастьянов

25.10.2021 12:02|ПсковКомментариев: 1

В рамках запланированного объезда образовательных учреждений округа депутат областного Собрания Алексей Севастьянов посетил детские сады в микрорайонах Псковкирпич, Лопатино, Кресты и в военном городке на улице Лесной. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Все эти сады – мои родные на протяжении уже пятнадцати лет», - признался депутат. В малокомплектный детский сад № 13, расположенный в здании довоенной постройки с печным отоплением, Алексей Севастьянов впервые приехал в 2007 году. Тогда, чтобы протопить продуваемые помещения, дети с воспитателями носили дрова из сарая. Сейчас детское учреждение обогревается системой электрического отопления, поставлены новые окна, отремонтированы группы и туалет, появился медицинский кабинет, на улице установлены современные прогулочные веранды.

«Многое, конечно, изменилось в лучшую сторону, но сад совсем старый – одно сделаешь, другое начинает рушиться. По уму надо было его закрывать, но вот работаем до сих пор», - поделилась в разговоре с депутатом воспитатель Елена Пивоварова. Сейчас, по словам специалиста, детскому саду нужна помощь в демонтаже сарая-дровника – деревянное строение обвалилось, но средств на разборку, вывоз материалов и культивацию освободившегося участка, нет. Алексей Севастьянов вызвался оказать помощь в решении этого вопроса. «Скоро ждите в гости еще раз», - пообещал он.

В детском саду № 2 депутата встретила исполняющая обязанности заведующей Алла Боженкова – эту должность она занимает около года. «Я же завхоз, кладовщик, машинист по стирке белья, меню пишу, продукты выдаю», - перечислила функционал специалист. А еще нужен воспитатель, музыкальный работник, психолог. Правда, для последнего, даже если он вдруг появится, нет кабинета.

Среди других проблем руководитель дошкольного учреждения, основанного в 1950 году, обозначила замену пола в одной из групп, снос летней пристройки, а также оборудование по требованию пожарных отдельного выхода на улицу – в детском саду уверены, что сделать это в группе, где дети занимаются, едят и спят, практически невозможно. Кроме того, как рассказала Алла Боженкова, по договоренности с местными жителями с одной из дворовых территорий на прогулочную площадку сада можно перевезти игровой домик, но возникли трудности с погрузчиком. «С машиной договоримся, а по дополнительному выходу – буду встречаться с МСЧ», - отреагировал на просьбы Алексей Севастьянов.

«Вот смотрите, что было и что у нас стало», - этой фразой в детском саду № 8 встретила депутата руководитель образовательного учреждения Ирина Осипова. - Нас называют семейным детским садом, потому что мы здесь все, как одна семья. Детей к нам в Лопатино привозят даже с Завеличья, и кадрами мы полностью укомплектованы – текучки нет».

Благодаря инициативе заведующей и городскому финансированию за несколько лет преобразилась и территория сада, и практически все внутренние помещения: установили металлический забор с домофоном и игровые формы, купили резервный паровой котел, новое кухонное оборудование, заменили мебель и постельные принадлежности для детей.

«По внутренним работам осталась только прачечная – стиральную машину купили, но нужен ремонт. Сделаю это, и могу спокойно идти на покой», - пошутила Ирина Осипова. «На покой вам точно рано. Чувствуется, как по-хозяйски и с какой душой вы относитесь к своему делу», - сказал в ответ Алексей Севастьянов.

Завершающим объектом посещения стал МАДОУ «Детский сад № 22». В отличие от предыдущих учреждений этот детский сад открылся в начале 2000-х, что, по словам руководителя Людмилы Петровой, позволяет укладываться в рамки текущего финансирования: «Хотелось бы, конечно, больше – никто не отказался бы. Но, в принципе, нам на все хватает, в старых садах с этим сложнее». По словам заведующего, нехватка ощущается только в кадрах: «Если есть желающие, двух воспитателей возьму». Людмила Петрова поделилась еще одним пожеланием: для черепахи, любимицы воспитанников детсада, нужен аквариум побольше. Алексей Севастьянов предложил помощь.

Комментируя результаты поездки, депутат отметил, что городские власти прикладывают значительные усилия для содержания детских садов. «Средства выделяются, условия улучшаются – есть прекрасные примеры. Но некоторые детские сады уже просто морально и физически устарели. Сейчас активно реализуется программа по строительству новых садов. Надеюсь, придет время, когда морально устаревших садов не останется», - сказал депутат.

Напомним, ранее Алексей Севастьянов заявил о намерении посетить все образовательные учреждения на территории своего избирательного округа, чтобы узнать о проблемах и наметить дорожную карту их решения, после этого депутат встретился с директорами четырех школ.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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