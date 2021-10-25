Общество

«Постскриптум»: О коронавирусных ограничениях, мобильной связи и полетах в Египет. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 25 октября.

Ведущие Олег Добрынин и Любовь Кузнецова обсудили ужесточение коронавирусных ограничений в Псковской области, предстоящий 27 октября конкурс на замещение должности главы администрации Пскова, новый виток темы качества мобильной связи в Псковской области и новость о том, что авиакомпания Azur Air получила допуск на полеты в Египет из международного аэропорта Псков имени святой княгини Ольги.

Из политических тем в центре внимания ведущих стала ситуация в партии «Яблоко». Напомним, члены региональных отделений подписали коллективное письмо к руководству партии с требованием уйти в отставку.