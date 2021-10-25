Общество

«Зону долечивания» пациентов с коронавирусом развернули в Псковской горбольнице

«Зону долечивания» пациентов с коронавирусом развернули в Псковской городской больнице. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

«Городская больница должна работать на плановую медицинскую помощь, поэтому мы приняли решение установить в ней дополнительные койки для долечивания — туда переводят тех пациентов, кто уже перестал выделять ковид, но все еще нуждается в нахождении под наблюдением врачей», - пояснила Марина Гаращенко.

По словам председателя профильного комитета, система здравоохранения Псковской области в настоящий момент «работает на пределе». «Идет рост заболеваемости, люди должны понимать, что число тяжелых случаев сейчас больше, чем во все предыдущие волны заболеваемости», - заметила она.

Марина Гаращенко добавила, что коечный фонд в регионе на данный момент расширен до 1 085 мест. При этом в области остается потребность в высокоспециализированном оснащенном коечном фонде для госпитализированных с тяжелой формой COVID-19.

«Вся инфекционная больница полностью задействована, в ней лежат пациенты, которые выделяют коронавирус. Также у нас перепрофилирована межрайонная больница - там развернуты 130 коек для больных, которые требуют госпитализации. Также есть два отделения в Стругокрасненском и Порховском районах. Ранее там были инфекционные отделения, сегодня мы ими воспользовались. Там развернуты по 25 коек для пациентов, которые также находятся на долечивании. Задействована и Великолукская межрайонная больница - там развернули 205 коек», - рассказала председатель комитета по здравоохранению Псковской области.