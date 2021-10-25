Жителей Псковской области просят вызывать врача через колл-центр

Жителей Псковской области просят вызывать врача на дом через единый колл-центр по номеру 29-90-28. Как сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, это ускорит процесс.
По словам Марины Гаращенко, нагрузка на систему здравоохранения сейчас очень высокая, при этом поступает большое количество жалоб и обращений, связанных с вызовом врача на дом.
Также Марина Гаращенко обратила внимание радиослушателей на высокую загруженность службы скорой медицинской помощи. За сутки поступает более 800 вызовов. В настоящий момент в комитете прорабатывают способы «максимальной разгрузки службы».
«Скорая должна выезжать и оказывать помощь, а сейчас она еще и перевозит пациентов из больницы домой, из больницы в больницу. Теперь эту функцию на себя будут брать районные поликлиники - то есть теперь забирать пациента будет та больница, из которой этот пациент. Мы стараемся максимально разгрузить службу, чтобы они занимались профильной деятельностью. В целом, мы рады, что объединили "скорую", потому что диспетчеры теперь видят все движения карет скорой помощи в регионе», - добавила Марина Гаращенко.