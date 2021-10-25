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Общество

Жителей Псковской области просят вызывать врача через колл-центр

25.10.2021 14:07|ПсковКомментариев: 0

Жителей Псковской области просят вызывать врача на дом через единый колл-центр по номеру 29-90-28. Как сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, это ускорит процесс.

По словам Марины Гаращенко, нагрузка на систему здравоохранения сейчас очень высокая, при этом поступает большое количество жалоб и обращений, связанных с вызовом врача на дом.

«Эти дефекты связаны, в первую очередь, с дефицитом кадров - ковидные бригады сейчас работают с колоссальной нагрузкой, мы со своей стороны стараемся увеличить их количество. Так, недавно в Псков прибыли пять ординаторов из Санкт-Петербурга, они работают, в том числе, и в ковидных бригадах. Кроме того, мы привлекаем к работе и студентов-медиков университета, и старшие курсы медицинского колледжа. Мы возродили линию "122", там работает большое количество операторов. Туда может обратиться любой человек, который не может дозвониться в поликлинику, его помогут переключить на медицинскую организацию, которая окажет ему помощь. Работают и колл-центры. Мы даже просим граждан не звонить по телефону вызова врача на дом, а обращаться в единый колл-центр, потому что там человека быстрее переключат в нужное учреждение», - рассказала председатель комитета по здравоохранению Псковской области. 

Также Марина Гаращенко обратила внимание радиослушателей на высокую загруженность службы скорой медицинской помощи. За сутки поступает более 800 вызовов. В настоящий момент в комитете прорабатывают способы «максимальной разгрузки службы». 

«Скорая должна выезжать и оказывать помощь, а сейчас она еще и перевозит пациентов из больницы домой, из больницы в больницу. Теперь эту функцию на себя будут брать районные поликлиники - то есть теперь забирать пациента будет та больница, из которой этот пациент. Мы стараемся максимально разгрузить службу, чтобы они занимались профильной деятельностью. В целом, мы рады, что объединили "скорую", потому что диспетчеры теперь видят все движения карет скорой помощи в регионе», - добавила Марина Гаращенко. 

Теги: #Псковская область #коронавирус #пандемия
Источник: Псковская Лента Новостей
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