Общество

Минпросвещения не планирует переводить школьников на дистанционку после каникул

Министерство просвещения РФ не планирует переводить школьников на дистанционное обучение после объявленных в стране нерабочих дней. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу министерства Сергей Кравцов.

«Нет, министерство просвещения не планирует переводить школы на дистанционное обучение», - сказал министр в ответ на вопрос журналистов.

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По его словам, установленные в соответствии с указом президента РФ нерабочие дни (с 30 октября по 7 ноября) для многих школ совпадают с каникулами.