Минпросвещения не планирует переводить школьников на дистанционку после каникул

Министерство просвещения РФ не планирует переводить школьников на дистанционное обучение после объявленных в стране нерабочих дней. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу министерства Сергей Кравцов.
«Нет, министерство просвещения не планирует переводить школы на дистанционное обучение», - сказал министр в ответ на вопрос журналистов.
«Мы направили письмо в регионы с рекомендацией организации каникул в это время. Исходя из той ситуации, которая есть в том или ином регионе, если регион устанавливает нерабочие дни ранее 30 числа, также могут каникулы начаться раньше», - пояснил Кравцов.
В минувшую среду президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в период с 30 октября по 7 ноября. Руководители субъектов Федерации, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в своих регионах, вправе устанавливать дополнительные нерабочие дни до 30 октября или после 7 ноября.
Минпросвещения рекомендовало регионам объявить каникулы в школах на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, организовав работу дежурных групп.