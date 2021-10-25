Общество

Псковичей приглашают принять участие в интенсиве «Готов к цифре!»

Минцифры России совместно с АНО «Университет национальный технологической инициативы 2035» проводит интенсив по развитию и оценке цифровых компетенций «Готов к цифре!». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной администрации.

Интенсив пройдет с 20 октября по 20 декабря в рамках реализации федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Мероприятие проводят при поддержке консорциума по развитию цифровой грамотности и компетенций цифровой экономики, АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», АНО «Цифровая экономика», АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)», АНО «Платформа НТИ» и АНО «Россия — страна возможностей».

В рамках интенсива запланирован комплекс мероприятий партнеров: АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка», АО «Почта России», ООО «Нетология», Аналитический центр НАФИ, Skypro-ISA, российское общество «Знание», ассоциация «Цифровая энергетика», АНО «Цифровой регион», ОАО «РЖД», НП Руссофт, ПАО «Мегафон», университет Минстроя, учебный центр «Специалист» при МГТУ имени Н. Э. Баумана и др.

Участие в мероприятии для всех участников проходит на безвозмездной основе.

Интенсив будет способствовать развитию цифровой грамотности населения, позволит сформировать ИТ-навыки по управлению информацией и данными, улучшить коммуникационные способности граждан, способности создавать контент и решать проблемы в «цифровой среде», а также позволит оценить уровень владения цифровыми компетенциями у населения, пояснили в администрации.

Расписание и полный перечень мероприятий в рамках интенсива доступен по ссылке: https://готовкцифре.рф/intensive.