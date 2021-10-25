Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Tele2 приглашает на работу
псков лучший кофе
Концерт рок-группы «Ария»
Секреты уюта из XIX века
детские прививки польза или риск?
зачем ванна в библиотеке
декодируем QR-реальность
Телефон прямого эфира 56-73-72
Правила безопасности с газовым оборудованием
выхлопные инвестиции
 
 
 
ещё Общество 25.10.2021 07:156 Заболеваемость COVID-19 в Псковской области за неделю выросла на 10% 25.10.2021 18:360 График работы псковских поликлиник в выходные дни озвучили в облздраве 25.10.2021 17:451 Дмитрий Шахов: Вакцинация должна проводится в строгом соответствии с законом 25.10.2021 17:350 Построить граффити-город предложила псковская школьница 25.10.2021 17:190 Систему видеонаблюдения монтируют у памятника «Зарождение Знамени Победы» в Идрице 25.10.2021 17:092 Большинство участников опроса ПЛН выступили против награждения Пересильд за полет в космос
 
 
 
Самое популярное 22.10.2021 10:259 Работу псковских предприятий могут приостановить на 3 месяца за нарушение антиковидных мер 24.10.2021 19:253 Актер Сергей Губанов высказал свое мнение о Пскове 20.10.2021 16:1249 Введение двухнедельных выходных обсуждают в администрации Псковской области 20.10.2021 23:599 Введут ли нерабочие дни в Псковской области с 23 октября, сообщил губернатор 21.10.2021 15:2425 Директор рынка «Нива» Леонид Тевосян скончался от COVID-19
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Дмитрий Шахов: Вакцинация должна проводится в строгом соответствии с законом

25.10.2021 17:45|ПсковКомментариев: 2

Встреча уполномоченного по правам человека в Псковской области Дмитрия Шахова и его коллеги из Республики Карелия Ларисы Бойченко прошла в Пскове. Омбудсмены обсудили ряд вопросов, в частности, вакцинацию населения от коронавируса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил Дмитрий Шахов. 

Региональные уполномоченные по правам человека обратили внимание на важность и особую значимость важнейшего права человека - права на жизнь. «Право человека на жизнь, которое должно быть обеспечено государством, является высшей конституционной ценностью, без которой реализация гражданских, политических, экономических, социальных и иных прав становится во многом бессмысленна, - подчеркнули они. 

По словам Дмитрия Шахова, процедура вакцинации в медицинских учреждениях должна проводится в строгом соответствии с федеральным законом, а именно:

  • перед проведением профилактической прививки лицу, подлежащему вакцинации, или его законному представителю разъясняется необходимость иммунопрофилактики инфекционных болезней, возможные поствакцинальные реакции и осложнения, а также последствия отказа от проведения профилактической прививки,
  • оформляется информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство,
  • все лица, которым должны проводиться профилактические прививки, предварительно подвергаются осмотру врачом (фельдшером).

При этом государственные правозащитники обратили внимание, что сегодня такая вакцинация по федеральному закону является обязательной только для определенных категорий работников. «Именно на этой норме законодательства России должны быть основаны все действия властей по введению ограничительных мероприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции. Несмотря на то, что закон не обязывает лиц, замещающих государственные должности, в отличии от государственных служащих, пройти обязательную вакцинацию от COVID-19, все уполномоченные по правам человека в СЗФО добровольно сделали указанные прививки», - отметил Дмитрий Шахов. 

На встрече также обсудили правовое просвещение граждан и оказания бесплатной юридической помощи. В частности, обсудили практическую деятельность по вопросам защиты прав граждан в период ограничительных мероприятий, в том числе ненадлежащего оказания медицинской помощи, нарушения порядка и сроков выезда к больным, неправомерного отказа по сдаче тестов на коронавирусную инфекцию, фактического проведения вакцинации среди населения своих регионов, а также острые проблемы с серьезным недостатком медицинского персонала в лечебных учреждениях регионов России.

«Особое внимание в беседе уделили вопросам контрольной деятельности за федеральными учреждениями мест лишения свободы и принудительного содержания граждан, учитывая публикации в средствах массовой информации в последнее время», - рассказал псковский омбудсмен.

Дмитрий Шахов и Лариса Бойченко поделились положительным опытом, который существует в их регионах, по взаимодействию с главными федеральными инспекторами аппарата полномочного представителя президента РФ в СЗФО и органами федеральной прокуратуры, вузами по подготовке юридических кадров, а также подготовили ряд совместных предложений по распространению такой практики и на другие субъекты СЗФО.

В конце встречи омбудсмены согласовали ряд совместных инициатив и предложений по совершенствованию деятельности региональных уполномоченных по правам человека, направленных на повышение эффективности их деятельности по защите прав и свобод граждан, особенно в период чрезвычайных ситуаций и широких ограничений прав граждан, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, подчеркнул Дмитрий Шахов.

«Эти инициативы и предложения будут внесены на рассмотрение запланированного в ноябре Координационного Совета омбудсменов СЗФО, а в случае их утверждения - направлены в федеральные и региональные органы власти», - добавил он. 

Теги: #вакцинация #уполномоченный по правам человека #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 2Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Где и как вы планируете провести объявленные нерабочие дни?
В опросе приняло участие 28 человек
25.10.2021, 18:390 «Спецтранссервис» отремонтирует двор на Звездной 25.10.2021, 18:360 График работы псковских поликлиник в выходные дни озвучили в облздраве 25.10.2021, 18:270 Взрыв разрушил несколько квартир на двух этажах жилого дома в Татарстане 25.10.2021, 18:200 Полученные из СМИ знания не помогли великолучанину распознать мошенников
25.10.2021, 18:000 Участок улицы Германа отремонтируют в Пскове 25.10.2021, 17:500 «Эхономика»: Об отопительном сезоне и работе аварийно-диспетчерской службы ПТС 25.10.2021, 17:452 Дмитрий Шахов: Вакцинация должна проводится в строгом соответствии с законом 25.10.2021, 17:350 Построить граффити-город предложила псковская школьница
25.10.2021, 17:252 Экс-проректора ПсковГУ оштрафовали за злоупотребление полномочиями 25.10.2021, 17:190 Систему видеонаблюдения монтируют у памятника «Зарождение Знамени Победы» в Идрице 25.10.2021, 17:092 Большинство участников опроса ПЛН выступили против награждения Пересильд за полет в космос 25.10.2021, 17:073 Финалистки «Мисс Псков 2021» устроили фотосессию на подземной парковке
25.10.2021, 17:000 ВТБ: Треть российских семей к 2025 году улучшат жилищные условия с помощью ипотеки 25.10.2021, 16:552 Более 20 групп в детсадах Псковской области закрыли на карантин из-за COVID-19 25.10.2021, 16:494 Регионы получат право принимать решения о создании частных кладбищ и крематориев 25.10.2021, 16:280 Повреждения на железнодорожных путях обнаружила прокуратура в Великолукском районе
25.10.2021, 16:152 Момент гибели известного художника в бассейне попал на видео 25.10.2021, 16:049 Путин поручил губернаторам запретить работу кафе и ресторанов ночью 25.10.2021, 16:012 Стал известен победитель торгов на установку новых светофоров в Пскове 25.10.2021, 15:480 Глава Псковского облсовпрофа пожелал таможенникам успехов в нелегкой работе
25.10.2021, 15:450 Пскович замахнулся кирпичом в сторону полицейского и попал под суд 25.10.2021, 15:320 До 10 градусов тепла ожидается в Псковской области 26 октября 25.10.2021, 15:155 Начинать и завершать сессию исполнением гимна региона предложил Александр Котов 25.10.2021, 15:080 Псковичка отправится в колонию за поножовщину из-за ревности
25.10.2021, 15:055 В облздраве заявили о необходимости прививать от коронавируса 3,5 тысячи человек в сутки 25.10.2021, 14:550 «Постскриптум»: О коронавирусных ограничениях, мобильной связи и полетах в Египет. ВИДЕО 25.10.2021, 14:440 График вывоза ТКО в Локнянском районе изменится с 1 ноября 25.10.2021, 14:342 Численность Молодежного парламента сократится по аналогии с областным Собранием депутатов
25.10.2021, 14:271 Школьница из Опочки победила на всероссийской олимпиаде по краеведению 25.10.2021, 14:140 ПСБ повышает ставки по вкладам 25.10.2021, 14:070 Псковичей просят вызывать врача через колл-центр 25.10.2021, 13:440 Минпросвещения не планирует переводить школьников на дистанционку после каникул
25.10.2021, 13:390 Две дороги отремонтировали в Псковском районе за 13,5 млн рублей 25.10.2021, 13:328 Инкубационный период коронавируса значительно сократился — Марина Гаращенко 25.10.2021, 13:130 Четыре автобуса изменили маршруты движения из-за ремонта дороги в Пскове 25.10.2021, 13:118 «Зону долечивания» пациентов с коронавирусом развернули в Псковской горбольнице
25.10.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 25.10.2021, 13:000 Страховщика пенсионных накоплений могут сменить псковичи до 1 декабря 25.10.2021, 12:5219 Марина Гаращенко: 90% госпитализированных с тяжелой формой COVID-19 не были привиты 25.10.2021, 12:480 В Псковской области мужчина получил условный срок за оплату товаров фальшивками
25.10.2021, 12:450 Фарфоровая история: Чаепитие в сердце Пскова 25.10.2021, 12:380 «Беседка»: Марина Гаращенко о ситуации с коронавирусом в Псковской области. ВИДЕО 25.10.2021, 12:350 Роботы начали доставлять посылки Почты России. ВИДЕО 25.10.2021, 12:310 Прокуратура заставила подрядчика завершить капремонт крыши в Дедовичах
25.10.2021, 12:160 Псковичей приглашают написать «Большой этнографический диктант» 25.10.2021, 12:023 К проблемам детсадов городских окраин намерен привлечь внимание Алексей Севастьянов 25.10.2021, 11:590 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Мариной Гаращенко 25.10.2021, 11:530 Двух египтян осудили за незаконное пересечение границы в Пыталовском районе
25.10.2021, 11:406 Интерактив: Что пора демонтировать на улице Рокоссовского? 25.10.2021, 11:340 Еще два человека в Псковской области стали жертвами коронавируса 25.10.2021, 11:311 Александр Котов поблагодарил таможенников за весомый вклад в развитие экономики страны и региона 25.10.2021, 11:2010 Пять храмов обворовали летом в Псковской области
25.10.2021, 11:130 ВТБ начал прием заявок по возобновляемой программе для бизнеса ФОТ 3.0 25.10.2021, 11:110 График приема врачей амбулаторного центра изменился в псковской инфекционке 25.10.2021, 11:101 Путин поручил обеспечить работающим россиянам два выходных на вакцинацию от COVID-19 25.10.2021, 11:060 «Постскриптум»: О коронавирусных ограничениях, мобильной связи и полетах в Египет
25.10.2021, 10:591 Более 40 пьяных водителей задержали псковские сотрудники ГИБДД за неделю 25.10.2021, 10:530 Мужчина вышел на лодке в Псковское озеро и пропал 25.10.2021, 10:4817 Два православных храма построят в Пскове 25.10.2021, 10:432 Псковичку накажут за оскорбление полицейского на вокзале
25.10.2021, 10:390 Небезопасную крупу не пропустили через границу в Псковской области 25.10.2021, 10:380 Печорский суд вынес приговоры брату и сестре за кражи 25.10.2021, 10:3310 Митрополит Тихон о последствиях коронавируса: Потери будут страшные 25.10.2021, 10:200 Псковский губернатор поздравил сотрудников таможни с профессиональным праздником
25.10.2021, 10:090 Участник ДТП в Палкинском районе скончался в больнице 25.10.2021, 10:031 «Беседка»: Марина Гаращенко о ситуации с коронавирусом в Псковской области 25.10.2021, 10:020 Два жилых дома сгорели в Псковской области 25.10.2021, 09:522 Псковская область заняла 70 место по научно-технологическому развитию
25.10.2021, 09:510 В Пскове военнослужащего осудили за продажу наркотиков 25.10.2021, 09:414 Вирусолог объяснил рост числа тяжелобольных COVID-19 25.10.2021, 09:300 Северо-Запад России окажется во власти атлантического циклона 25.10.2021, 09:300 Псковские следователи расследуют дело о травмировании девочки на железной дороге
25.10.2021, 09:150 В России уточнят правила получения маткапитала 25.10.2021, 09:010 Псковский спортсмен стал призером турнира «Спецназу - память и слава» в Петербурге 25.10.2021, 08:460 Аналитики назвали средний размер выплат уходящим на больничный с COVID-19 в СЗФО 25.10.2021, 08:310 Великолучанин поддался на уловки мошенников и лишился более миллиона рублей
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru