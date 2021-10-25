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Дмитрий Шахов: Вакцинация должна проводится в строгом соответствии с законом

Встреча уполномоченного по правам человека в Псковской области Дмитрия Шахова и его коллеги из Республики Карелия Ларисы Бойченко прошла в Пскове. Омбудсмены обсудили ряд вопросов, в частности, вакцинацию населения от коронавируса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил Дмитрий Шахов.

Региональные уполномоченные по правам человека обратили внимание на важность и особую значимость важнейшего права человека - права на жизнь. «Право человека на жизнь, которое должно быть обеспечено государством, является высшей конституционной ценностью, без которой реализация гражданских, политических, экономических, социальных и иных прав становится во многом бессмысленна, - подчеркнули они.

По словам Дмитрия Шахова, процедура вакцинации в медицинских учреждениях должна проводится в строгом соответствии с федеральным законом, а именно:

перед проведением профилактической прививки лицу, подлежащему вакцинации, или его законному представителю разъясняется необходимость иммунопрофилактики инфекционных болезней, возможные поствакцинальные реакции и осложнения, а также последствия отказа от проведения профилактической прививки,

оформляется информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство,

все лица, которым должны проводиться профилактические прививки, предварительно подвергаются осмотру врачом (фельдшером).

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При этом государственные правозащитники обратили внимание, что сегодня такая вакцинация по федеральному закону является обязательной только для определенных категорий работников. «Именно на этой норме законодательства России должны быть основаны все действия властей по введению ограничительных мероприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции. Несмотря на то, что закон не обязывает лиц, замещающих государственные должности, в отличии от государственных служащих, пройти обязательную вакцинацию от COVID-19, все уполномоченные по правам человека в СЗФО добровольно сделали указанные прививки», - отметил Дмитрий Шахов.

На встрече также обсудили правовое просвещение граждан и оказания бесплатной юридической помощи. В частности, обсудили практическую деятельность по вопросам защиты прав граждан в период ограничительных мероприятий, в том числе ненадлежащего оказания медицинской помощи, нарушения порядка и сроков выезда к больным, неправомерного отказа по сдаче тестов на коронавирусную инфекцию, фактического проведения вакцинации среди населения своих регионов, а также острые проблемы с серьезным недостатком медицинского персонала в лечебных учреждениях регионов России.

«Особое внимание в беседе уделили вопросам контрольной деятельности за федеральными учреждениями мест лишения свободы и принудительного содержания граждан, учитывая публикации в средствах массовой информации в последнее время», - рассказал псковский омбудсмен.

Дмитрий Шахов и Лариса Бойченко поделились положительным опытом, который существует в их регионах, по взаимодействию с главными федеральными инспекторами аппарата полномочного представителя президента РФ в СЗФО и органами федеральной прокуратуры, вузами по подготовке юридических кадров, а также подготовили ряд совместных предложений по распространению такой практики и на другие субъекты СЗФО.

В конце встречи омбудсмены согласовали ряд совместных инициатив и предложений по совершенствованию деятельности региональных уполномоченных по правам человека, направленных на повышение эффективности их деятельности по защите прав и свобод граждан, особенно в период чрезвычайных ситуаций и широких ограничений прав граждан, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, подчеркнул Дмитрий Шахов.

«Эти инициативы и предложения будут внесены на рассмотрение запланированного в ноябре Координационного Совета омбудсменов СЗФО, а в случае их утверждения - направлены в федеральные и региональные органы власти», - добавил он.