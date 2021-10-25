Общество

Построить граффити-город предложила псковская школьница

Финалистка проекта «Большая перемена», ученица 11-го класса Псковского погранично-таможенно-правового лицея №22 Вероника Павлова планирует построить граффити-город. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Проект граффити-тауна стал кейсом, который девушке предстояло решить в полуфинале проекта «Большая перемена».

«Я принимала участие в конкурсе по направлению "Расскажи о главном!". Как только увидела кейс "Город художников" среди других, сразу поняла, что хочу решать именно его. Я давно интересуюсь уличным искусством, поэтому идея создать город с граффити, где каждый художник мог бы свободно самовыражаться, пришла мне сразу», - отметила Вероника Павлова.

Ее идея предполагает, что граффити-таун станет отдельно стоящей группой зданий. «В такой город люди могли бы приходить, чтобы полюбоваться граффити – современным абстрактным искусством. Некоторые работы смогут навести горожан на размышления о какой-либо проблеме», - заметила Вероника Павлова.

Девушка добавила, что в процессе решения кейса ей предстояло продумать решение определенных задач, найти ресурсы, провести расчеты и подготовить визуализацию проекта, с чем она справилась успешно. Теперь псковичка отправится на финал проекта «Большая перемена», который будет проходить в Артеке с 27 ноября.

«Когда я вырасту, очень постараюсь реализовать этот проект и многие другие, которые уже задумала. Главное, чтобы времени на все хватило!» - добавила Вероника Павлова.

Напомним, в финал конкурса «Большая перемена» вышли 8 учащихся из шести псковских школ: Псковской инженерно-лингвистической гимназии, Многопрофильного правового лицея №8, Гуманитарного лицея, Лицея «Развитие», Погранично-таможенно-правового лицея и школы №2.