Общество

Госархив Псковской области временно закроет читальные залы

Государственный архив Псковской области в период с 1 по 3 ноября закроет читальные залы в связи с указом президента о введении в РФ нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото: pixabay.com

«В связи с указом президента РФ от 20.10.2021 №595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре — ноябре 2021 года" читальные залы Государственного архива Псковской области с 1 по 3 ноября 2021 года не работают», - говорится в сообщении.

Напомним, нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы устанавливаются в целях недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции и укрепления здоровья граждан РФ.