Общество

Минздрав утвердил форму сертификата о вакцинации от коронавируса

Министерство здравоохранения России утвердило форму сертификата о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Скриншот документа

«Утвердить: форму медицинской документации "Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)", согласно приложению №1», — говорится в документе.

Приказ вступит в силу с 8 ноября. Сертификаты, которые были получены до этой даты, автоматически переоформят на портале госуслуг до 1 марта.

Скриншот документа

В сертификатах будут отражаться основные данные о привитом, в частности, фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, адрес места жительства и дата выдачи документа. Кроме того, в сертификате предусмотрено место для QR-кода. Еще в документе будет указано, когда и где человек привился, а также какой вакциной. Туда внесут и сведения о ревакцинации, наличии медицинских противопоказаний и о перенесенном заболевании (при наличии).