Общество

Башкирские медики рассказали псковским коллегам об алгоритмах терапии COVID-19

Внутренний научно-практический семинар, посвященный вопросам лечения коронавирусной инфекции, состоялся сегодня, 25 октября, в Псковской областной инфекционной больнице совместно с филиалом «Великолукский». Основной задачей семинара стал разбор алгоритмов терапии COVID-19 в госпитале клиники Башкирского государственного медицинского университета, а также обмен практическим опытом между специалистами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в больнице.

Фото: инстаграм-аккаунт Псковской областной инфекционной больницы

С познавательным докладом выступал заведующий кафедрой внутренних болезней Башкирского государственного медицинского университета Антон Тюрин. В ходе семинара специалист выступил с наглядной презентацией, подробно рассмотрев каждую из терапий и ее показания. Вместе со специалистами Псковской областной инфекционной больницы они подробно разобрали антибактериальную, антикоагулянтную, адъювантную и немедикаментозную терапии.

Дополнительно были озвучены результаты исследований о влиянии лекарственных препараторов на госпитализированных пациентов с COVID-19, а также их допустимые дозировки.

«Коллектив Псковской областной инфекционной больницы благодарит Тюрина Антона Викторовича, а также всю выездную мобильную мультидисциплинарную ковид-бригаду врачей из Уфы за сотрудничество, а также оказанную консультативно-методическую помощь при лечении пациентов с COVID-19. Мы уверены, что наш проведенный семинар был крайне эффективен, ведь мы смогли обменяться опытом и знаниями, полученными практическим путем, при живом общении!» - добавили в больнице.