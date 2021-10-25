Общество

Эксперт объяснила, почему в России не заработал коллективный иммунитет к COVID-19

Коллективный иммунитет в России до сих пор не заработал из-за низких темпов вакцинации и изменчивости вируса, сообщила профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.

«Мы все очень на него надеялись. Думали, будет прививка и будет иммунитет. Но темпы вакцинации в России невелики. Кроме того, начал распространяться штамм "дельта", который снизил эффективность вакцины. Получается, что те, кто уже переболел и вакцинировался, должны ревакцинироваться, а темпы ревакцинации еще хуже, чем у вакцинации. Процесс растянулся во времени, коллективный иммунитет не успел сформироваться, и когда это произойдет, зависит и от нашего поведения, и от дальнейших мутаций вируса», - приводит слова Барановой РИА Новости.

Она также отметила возможность того, что вариант «дельта» будет последним вариантом COVID-19. Такое развитие событий облегчит борьбу с коронавирусом и сохранит эффективность имеющихся вакцин.