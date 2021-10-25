Общество

Тренировку по мотокроссу организовали для псковских подростков полицейские

Тренировку по мотокроссу организовали псковские полицейские для подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Основная цель мероприятия — популяризация среди несовершеннолетних здорового образа жизни, приобщение их к занятиям физкультурой и спортом. Занятие провели совместно с членом общественного совета при городском УМВД, президентом и создателем региональной общественной организации «Федерация мотоциклетного спорта», неоднократного победителя и призера чемпионатов различного уровня, инструктора ДОСААФ Алексея Караваева.

Первая тренировка вызвала у новичков самые яркие впечатления, отметили в ведомстве.

«Мотокросс - один из самых сложных технических видов спорта, требующий физической силы, большой выносливости, координации и решительности. Будущим гонщикам продемонстрировали экипировку спортсменов. Затем тренер перешел к разъяснению правильной посадки на мотоцикле, которая позволяет не тратить много сил на управление, а также познакомил с основными элементами техники езды», - отметили в УМВД.

Ранее юные псковичи побывали в мотоциклетном клубе. Инструктор обратил внимание на его уникальность - у клуба есть свой гараж, трасса и собственная насыпь. Алексея Караваев показал заезд в полной экипировке.

Затем гости переместились в здание мотоклуба. Здесь они увидели кроссовые мотоциклы различных классов, а также тренажеры, необходимые для приобретения специальных навыков, которые требуются спортсменам-гонщикам.

Помимо этого, подростков пригласили на чаепитие с ветераном мотоклуба, в ходе встречи им рассказали о выдающихся псковских спортсменах и их достижения.