В псковской больнице ищут виноватых в позднем информировании о смерти пациента

Служебную проверку проводят в Псковской областной клинической больнице после того, как дочери одного из умерших пациентов забыли сообщить о смерти отца. Об этом на сайте губернатора Псковской области в ответ на обращение женщины написала председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.
По словам Марины Гаращенко, смерть пациента констатировал дежурный врач, а до лечащего врача информацию своевременно не довели, в связи с чем произошла задержка с оповещением родственников.
Она добавила, что с персоналом больницы провели инструктаж по соблюдению требований приказа «О порядке предоставления информации родственникам в случае смерти пациента в учреждении», и от лица комитета здравоохранения принесла извинения за случившийся инцидент.