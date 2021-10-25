Общество

В псковской больнице ищут виноватых в позднем информировании о смерти пациента

Служебную проверку проводят в Псковской областной клинической больнице после того, как дочери одного из умерших пациентов забыли сообщить о смерти отца. Об этом на сайте губернатора Псковской области в ответ на обращение женщины написала председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

По словам Марины Гаращенко, смерть пациента констатировал дежурный врач, а до лечащего врача информацию своевременно не довели, в связи с чем произошла задержка с оповещением родственников.

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«В Псковской областной клинической больнице действуют приказы №650А от 19.12.2019 "Об утверждении мест хранения материальных (бумажных носителей) персональных данных и перечня должностей, занятие которых предусматривает обработку персональных данных" и №464А от 15.07.2019 "О неразглашении персональных данных родственников умерших в больнице пациентов". С данными приказами все сотрудники лечебного учреждения ознакомлены под личную подпись», - подчеркнула Марина Гаращенко.

Она добавила, что с персоналом больницы провели инструктаж по соблюдению требований приказа «О порядке предоставления информации родственникам в случае смерти пациента в учреждении», и от лица комитета здравоохранения принесла извинения за случившийся инцидент.