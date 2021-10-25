Общество

Псков получил престижную награду в области устойчивого развития Green Mobility Award

Город Псков завоевал международную награду в области устойчивого развития Green Mobility Award. Диплом и памятный знак в номинации «Город для людей XXI века» вручили экс-главе администрации Пскова Александру Братчикову за разработку первого в России плана устойчивого развития города, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации.

Церемония награждения состоялась на XIX общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России», который в эти дни проходит в Санкт-Петербурге.

План устойчивого развития города Пскова рассчитан до 2030 года. Его особенность заключается не только в том, что он первый в стране, но и в том, что в него интегрированы 17 целей устойчивого развития, разработанные Генеральной ассамблеей ООН для достижения лучшего и более устойчивого будущего для всех.

Награда учреждена в 2017 году и ежегодно присуждается городам, государственным деятелям и экспертам, которые внедряют инновационные проекты и стратегии устойчивого развития, направленные на повышение качества жизни и здоровья людей.

Добавим, что на Форуме стратегов в Санкт-Петербурге специалисты обсуждают вопросы обеспечения безопасной, умной, привлекательной городской среды и устойчивой мобильности. В рамках панельных дискуссий изучаются лучшие инициативы, опыт и практики внедрения инновационных проектов и стратегий устойчивого развития, уменьшения выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ в атмосферу, трансформации систем энергоэффективности для нужд жизнеобеспечения города, а также создания удобных, доступных, привлекательных и зеленых общественных пространств.