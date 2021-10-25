Общество

График работы Почты России в Псковской области изменится в нерабочие дни

C 30 октября по 7 ноября псковские отделения Почты России будут работать по обычному графику, за исключением 3, 4 и 5 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области.

Так, 4 ноября будет выходным днем для всех почтовых отделений, кроме круглосуточных, а 3 ноября все почтовые отделения закроются на час раньше, кроме круглосуточных.

5 ноября Почта России будет принимать клиентов по графику субботы.

С 30 октября по 2 ноября, а также 6 и 7 ноября отделения будут работать в штатном режиме.

В некоторых сельских почтовых отделениях может быть установлен другой режим работы. Почтальоны доставят пенсии и пособия по расписанию, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ.

Уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении Почты России и на сайте компании.