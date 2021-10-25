Общество

Работа волонтерского штаба возобновилась в Псковской области в рамках акции «Мы вместе»

Возобновилась работа волонтерского штаба в рамках акции взаимопомощи «Мы вместе» Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Пожилые люди, маломобильные граждане и нуждающиеся в поддержке семьи могут попросить волонтеров привезти товары первой необходимости, продукты и лекарства.

Прием заявок на адресную помощь ведется через федеральную горячую линию 8 (800) 200-34-11 и через региональные штабы.

Чтобы подключиться к волонтерскому движению и принять участие в общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», необходимо зарегистрироваться на портале мывместе2020.рф и выбрать подходящую вакансию на сайте dobro.ru. После подтверждения регистрации следует пройти обучение и инструктаж уже непосредственно в штабе. Добровольцами могут быть граждане старше 18 лет.