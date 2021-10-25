Общество

В Пушкинских Горах началась реконструкция очистных сооружений

Реконструкция очистных сооружений в рамках контракта с московской компанией началась в Пушкинских Горах. Об этом сообщил помощник сенатора РФ Андрея Турчака, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян на своей личной странице в Instagram.

Фото: Instagram-аккаунт Армена Мнацаканяна

Работы на объекте выполняются с помощью тяжелой техники. Подрядчик должен полностью заменить оборудование очистных сооружений канализации. «Реконструкция пушкиногорских очистных стала возможной благодаря работе местных, региональных и федеральных властей. Сумма финансирования — более 100 миллионов рублей», - отметил депутат.

На определенных этапах к продвижению проекта подключались губернатор Михаил Ведерников и первый вице-спикер Совета Федерации, сенатор Андрей Турчак.